Od Šťastného po Chromiaka: 100 Slovákov v NHL. Kto bodoval najviac, v čom sú Hossa a Chára výnimoční?

Keď Martin Chromiak vyšiel na ľad NHL ako hráč Los Angeles, stal sa stým Slovákom, ktorý si zahral v NHL.
Vo farbách Kings nastúpil v prvom útoku po boku hviezdneho Panarina, ale jeho mužstvo podľahlo Buffalu 2:3.
Jeho 17 a pol minút na ľade však znamenajú veľký míľnik pre slovenský hokej.
100 hráčov.
(Do štatistík nerátame Stana Mikitu, slovenského rodáka, ktorý však vyrástol v Kanade.)
V NHL hralo 66 slovenských útočníkov, 29 obrancov a päť brankárov.
Prvá stovka je uzavretá a pre Slovensko je to dobrá vizitka. Slováci sa stali siedmym národom, ktorý mal v profilige už trojciferný počet hráčov.
Viac hráčov v NHL má z historického hľadiska len Kanada, USA, Švédsko, Rusko, Fínsko a Česko, ktoré do ligy vyslalo 271 hráčov.
Slovensko má však stále veľký náskok pred Švajčiarskom (46 hráčov), Nemeckom (41), Lotyšskom (31) či Bieloruskom (20).
Bratské dvojice a potom zvyšok
Stan Mikita emigroval do Kanady ako osemročný v roku 1948 a do profiligy prvýkrát nazrel v sezóne 1958/59 ako 18-ročný. Rodák z dedinky Sokolče, ktorú zatopila Liptovská Mara, strávil v NHL 22 sezón za Chicago a zanechal v nej výraznú stopu.
Cestu do zámoria však pre hráčov žijúcich na Slovensku otvorili bratia Peter a Anton Šťastní, ktorí debutovali v ročníku 1980/81.
Anton bol vôbec prvým Slovákom, ktorý prešiel draftom NHL a to dokonca dvakrát. V roku 1978 si ho vybrala v dvanástom kole Philadelphia, o rok na to vo štvrtom Quebec.
Za Nordiques nastúpili nakoniec aj spolu s bratom Petrom a potom sa k ním pridal aj najstarší Marián.
Dvere pre Slovensko sa pootvorili a na drafte 1982 zaznelo až šesť slovenských mien. Jeden z nich, Peter Ihnačák, si aj okamžite vybojoval miesto a neskôr ho v Toronte takisto doplnil brat Miroslav.
Nové tváre mimo týchto dvoch rodín prišli do NHL až v roku 1988. Igor Liba a Dušan Pašek zavítali do zámoria, ale odohrali len jednu sezónu.
Podobne krátke úseky zaznamenali aj Jerguš Bača, Ivan Droppa či Ladislav Karabín. V 90.-tych rokoch sa však začali presadzovať aj hráči ako Bondra, Stümpel, Pálffy, Demitra či Švehla.
37 hráčov v NHL
Z NHL sa stala liga aj pre Slovákov a zlaté roky v reprezentačnom hokeji na začiatku storočia sa prejavili aj počtom hráčov v najlepších kluboch sveta.
Absolútny vrchol prišiel v ročníku 2003/04, keď si v profilige zahral rekordný počet Slovákov. Nastúpilo ich až 37, čo dnes znie ako nepredstaviteľné číslo.
Toto číslo sa však postupne opäť zmenšovalo a vlani hralo v NHL len deväť Slovákov. V súčasnej sezóne sa Chromiak stal ôsmym, ktorý si zahral.
Najúspešnejším draftovým ročníkom bol pre Slovensko rok 2000, keď kluby NHL siahli po 16 Slovákoch. Celkovo tretím bol Marián Gáborík, ktorý putoval do Minnesoty. Solídnu porciu zápasov z tohto ročníka odohrali aj Marcel Hossa, Tomáš Kopecký, Ľubomír Višňovský a Ľubomír Sekeráš.
Historický bol aj draft 2022, počas ktorého Gáboríka prekonali rovno dvaja Slováci. Najvyššie draftovaný Slovák v histórii – Juraj Slafkovský a najvyššie draftovaný obranca – Šimon Nemec.
Chára hral takmer 40-tisíc minút
Približne polovica zo stovky Slovákov v profilige odohrala viac ako sto zápasov (51), ale 17 z nich stihlo len desať a menej duelov.
Z brankárov zanechali výraznejšiu stopu dvaja – Jaroslav Halák a Peter Budaj, ktorí majú na konte 581, respektíve 368 zápasov. Zvyšná trojica (Lašák, Staňa a Húska) odohrala dohromady trinásť duelov.
Spomedzi korčuliarov dominuje Zdeno Chára. Robustný obranca v profilige odohral 1680 stretnutí – viac, ako akýkoľvek iný obranca v histórii súťaže.
Na ľade strávil v základnej časti 39 485 minút a 19 sekúnd. Teda v priemere 23:30 min. na zápas, v čom je takisto slovenským lídrom.
Chárov odstup od zvyšku ilustruje fakt, že druhý Marián Hossa odohral o 15-tisíc minút menej (24 443:04 min.). Nikto ďalší nedosiahol 20-tisíc minút. Čas na ľade sa však zaznamenával až od roku 1997, takže dáta predtým nevieme posúdiť.
Celkovo šesť Slovákov sa môže pýšiť tým, že v NHL stihlo viac ako tisíc duelov. Okrem Cháru aj Marián Hossa, Peter Bondra, Miroslav Šatan, Marián Gáborík a Michal Handzuš.
Naopak, iba jeden duel odohrali útočníci Jozef Čierny, Stanislav Gron, Milan Kytnár, zatiaľ aj Martin Chromiak, obrancovia Ivan Baranka a Patrik Koch a brankár Adam Húska.
Kytnár pritom na ľade strávil úplne najmenej času – len päť minút a 31 sekúnd.
Stovku dosiahli dvaja, päťdesiatku jeden
Tisíc kanadských bodov dosiahli dvaja Slováci. Peter Šťastný je slovenským rekordérom, aj napriek nižšej porcii zápasov. V 977 dueloch zaknihoval 1239 bodov. Z mladšej generácie je lídrom Marián Hossa s 1134 bodmi.
Hráč
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Peter Šťastný
977
450
789
1239
2.
Marián Hossa
1309
525
609
1134
3.
Peter Bondra
1081
503
389
892
4.
Marián Gáborík
1035
407
408
815
5.
Pavol Demitra
847
304
464
768
6.
Miroslav Šatan
1050
363
372
735
7.
Žigmund Pállfy
684
329
384
713
8.
Zdeno Chára
1680
209
471
680
9.
Jozef Stümpel
957
196
481
677
10.
Anton Šťastný
650
252
384
636
Zaujímavý je aj počet bodov na zápas. Tam jednoznačne dominuje Peter Šťastný s 1,27 bodmi na duel. Nasleduje Žigmund Pálffy, ktorý mal takisto viac ako bod na zápas (1,04). Tesne pod touto hranicou sú bratia Anton (0,98 bodu na zápas) a Marián (0,91) Šťastní.
V počte gólov je lídrom Marián Hossa, ktorý ich má 525. Magickú 500-ku tesne prekonal aj Bondra (503).
Medzi asistentmi je lídrom Šťastný, za ním opäť Hossa, potom Stümpel a top 5 uzatvárajú Chára s Demitrom.
V produktivite obrancov vedie Chára, nasledujú Višňovský, Švehla, Sekera a Meszároš.
Dvom Slovákom sa počas sezóny podarilo prekonať sto bodov. Peter Šťastný to dokázal až sedemkrát, pričom jeho maximom je skvelých 139 bodov. Rovnú stovku dosiahol aj Marián Hossa v drese Atlanty v sezóne 2006/07.
Pre strelcov je vždy veľká méta 50 gólov a tú dosiahol len jediný Slovák. Petrovi Bondrovi sa to podarilo dvakrát, v oboch prípadoch dal nakoniec 52 gólov. Prvýkrát na to potreboval len 67 zápasov.
Hossa je štvrtý v góloch do prázdnej brány
Kde sú v súčasných rebríčkoch stále aktívni hokejisti?
Tomáš Tatar už síce v NHL nehrá, ale v celkovom rebríčku produktivity Slovákov sa dostal na 11. miesto, keď so 496 bodmi predbehol o jeden bod Ľubomíra Višňovského.
Juraj Slafkovský je už teraz s 193 bodmi na 23. priečke, Erik Černák je 26., Martin Fehérváry 30., Martin Pospíšil 39. a Šimon Nemec 40. Dalibor Dvorský uzatvára prvú 50-tku. Adam Sýkora a Samuel Honzek sú so štyrmi bodmi na 73. a 74. mieste.
V počte bodov v presilovkách dominuje Peter Šťastný (466), v oslabeniach zase Marián Hossa (46).
V +/- vedie Chára s +301, nasleduje Hossa, Demitra, Černák a Gáborík. Na opačnom konci sú Zdeno Cíger a Tomáš Kopecký s -54.
Chára je lídrom aj v počte hitov aj blokov. Súper jeho silu pocítil 2455-krát. Druhý v tomto meradle je Černák s 1334 hitmi. Slafkovský je už teraz na 12. mieste s 514 bodyčekmi.
Zblokovaných striel má Chára 1752, druhý Sekera 1235.
Zaujímavosťou je aj štatistika Mariána Hossu v počte gólov strelených do prázdnej brány. Mal ich až 40, čo je štvrté najvyššie číslo v histórii NHL. Viac ich strelili len Ovečkin (72), Gretzky (56) a Marchand (41).
Štatistiky samostatných nájazdov NHL zhromažďuje až od roku 2005 a spomedzi Slovákov ich najviac premenil Michal Handzuš (19).
Kto môže pribudnúť?
Otvoria slovenskí hokejisti v NHL v aktuálnej sezóne aj druhú stovku?
Adepti sú najmä v AHL, kde pôsobia viacerí mladíci s veľkým potenciálom. Žiaden z nich však nemá istotu, že už v aktuálnom ročníku nazrie do profiligy.
Šancu by rád videl už 26-ročný Oliver Okuliar, ktorý hrá na farme Pittsburghu.
Solídny štart do novej sezóny má Filip Mešár na farme Montrealu. Canadiens si ho síce v roku 2022 vybrali už v prvom kole draftu, ale miesto si zatiaľ nevybojoval.
Ako jeden z adeptov sa pred sezónou spomínal aj Juraj Pekarčík, ktorý však zažíva slabší začiatok na farme St. Louis.
101. hráč by mohol prísť aj z defenzívnych radov. Hlavnými adeptmi sú Jozef Viliam Kmec z Vegas a Tomáš Královič z Tampy Bay. Na vytúženú šancu čaká aj brankár Samuel Hlavaj, ktorý chytá na farme Toronta.
Chromiak bol v tejto sezóne prvým slovenským debutantom. Kto vie, či aj posledným.
Tabuľky NHL
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