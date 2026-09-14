Hokejová extraliga spoznala svoj All Star tím. Nový ročník odštartuje súbojom Nitry so Slovanom

Najvyššia slovenská hokejová liga má pred sebou druhý ročník za sebou pod názvom Tipsport liga. Športová verejnosť spoznala v pondelok menoslov All Star tímu uplynulej sezóny a víťaza Ceny Borisa Sádeckého pre najkrajší gól ročníka.
Ligová súťaž štartuje v utorok 15. septembra úvodným kolom, v ktorom bude hlavným šlágrom repríza finále medzi majstrovskou Nitrou a Slovanom Bratislava. Práve tieto dva tímy netaja jasný cieľ, ktorým je útok na Pohár Vladimíra Dzurillu.
„Ja som veľmi rád, že toto partnerstvo funguje. Máme za sebou veľmi zaujímavý prvý rok, cez milión divákov na tribúnach. Ja si myslím, že sa podarila krásna sezóna a teším sa na tú ďalšia. Bude opäť na základe podpísanej zmluvy s Tipsportom historicky najvyššia pre kluby. Sme radi za tohto partnera a spoločne môžeme ligu rozvíjať,“ uviedol generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo deň pred začiatkom novej sezóny.
VIDEO: Zostrih rozhovorov
Na úvod tlačovej konferencie pred novým ročníkom sa bilancovala predošlá sezóna. Súčasťou toho bolo aj vyhlásenie All Star tímu, do ktorého sa dostal brankár Eugen Rabčan (Banská Bystrica), obrancovia Ryan Sproul (HK Poprad) a Mislav Rosandič (HC Košice).
Doplnilo ich kanadské útočné trio Carter Turnbull (Banská Bystrica), Adam Cracknell (HK Poprad) a Jake Virtanen (HK Dukla Michalovce).
Za najkrajší gól sezóny vyhlásili presný zásah Matúša Vojtecha, ktorý skóroval efektným spôsobom v 16. kole v drese Liptovského Mikuláša do siete Zvolena. Dvadsaťjedenročný mladík dostal Cenu Borisa Sádeckého.
Medzi novinky pred štartom patrí nový disciplinárny poriadok, ktorý vypracovali po vzore Česka, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a Švédska.
Rodil sa na základe spolupráce predsedu Senátu profesionálneho hokeja Tomáša Strémyho a vedenia SZĽH. Rozhodcovskú obec bude viesť ako predseda Komisie rozhodcov Drahoslav Vyšný.
Mužstvá odohrajú 54 zápasov základnej časti, medzi ktorými opäť figurujú aj tzv. regionálne kolá. Tie sú na programe v druhej polovici decembra a tímy sa v nich rozdelia na „východ“ a „západ“.
V západnej časti figurujú Slovan Bratislava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen a Žilina, vo východnej sú Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Poprad, Liptovský Mikuláš a Michalovce.
Prvých šesť tímov po základnej časti si zabezpečí priamu účasť v play off, mužstvá na 7.- 10. mieste nastúpia v kvalifikácii. Jedenásty a dvanásty tím Tipsport ligy sa stretnú s víťazmi semifinálových sérií Slovenskej hokejovej ligy v štvorčlennej baráži, ktorá sa bude hrať rovnakým systémom ako vlani - dvakrát každý s každým.
Kvalifikácia o play off sa bude hrať tradične na tri víťazné stretnutia, následné série play off na štyri.
Nabitý program má na začiatku sezóny práve Nitra. „Corgoni“ absolvovali pred ligovou sezónou štyri zápasy v Lige majstrov. Nitrania v nich získali päť bodov, keď zvíťazili na ľade fínskych tímov KooKoo Kouvola (4:1) a SaiPa Laapenraanta (3:2 pp).
„My sme radi, že sme tieto zápasy mohli absolvovať. Je to pre nás veľká škola. Teší nás, že sa nám podarilo uhrať dva priaznivé výsledky,“ povedal v predvečer ostrého štartu sezóny riaditeľ HK Nitra Miroslav Kováčik.
Ten prezradil, že Nitrania nepoľavujú v ambíciách: „My si dávame vždy maximálne ciele. Chceli by sme titul obhájiť. Vnímame, že je veľa ambicióznych tímov a bude to veľmi ťažké, ale nižšie ciele si dávať nebudeme.“
Medzi hlavných ašpirantov na úspech patria práve „belasí“. „Myslím si, že je to príjemné, keď na vás ľudia pozerajú ako na favorita.
My sa chceme pozerať na seba a verím, že budeme gradovať našu formu. Verím, že budeme vo finále a pokúsime sa o to, čo sa nám tento rok nepodarilo,“ povedal generálny manažér bratislavského Slovana Lukáš Havlíček.
Veľké ciele majú aj žilinskí Vlci, ktorí skladajú veľmi silný káder. Posledným oznámeným príchodom bol v pondelok skúsený obranca Michal Čajkovský.
„Pracujeme tak, aby bola sezóna pozitívna. Samozrejme, máme medailové ambície, ale nemáme radi, keď sa musíme baviť o titule,“ vyhlásil Michal Hlinka, nový športový manažér tímu Vlci Žilina.
All Star tím Tipsport ligy 2025/26
Eugen Rabčan (Banská Bystrica) - Ryan Sproul (HK Poprad), Mislav Rosandič (HC Košice) - Carter Turnbull (Banská Bystrica), Adam Cracknell (HK Poprad), Jake Virtanen (HK Dukla Michalovce)
Cena Borisa Sádeckého za najkrajší gól sezóny
Matúš Vojtech (HK 32 Liptovský Mikuláš) v 16. kole do siete HKM Zvolen