Podľa trénera odohral Slafkovský najlepší zápas v sezóne. Očaril aj spoluhráča: Je to zviera

Hokejisti Montrealu Canadiens sa držia v zámorskej NHL v kontakte s čelom Východnej konferencie.
Po nešťastnej prehre po predĺžení s Winnipeg Jets si napravili chuť triumfom v extračase na Utahom Mammoth (5:4 pp).
Slovenský útočník Juraj Slafkovský prispel asistenciou, jeho prínos na ľade ocenili viacerí z tímu.
Dvadsaťdvaročný Slovák sa zatiaľ síce dokázal v aktuálnej sezóne gólovo presadiť len dvakrát, ale všetko vynahrádza v štatistikách asistenciami.
VIDEO: Asistencia Slafkovského pri góle Suzukiho
Tentoraz prihrával Nickovi Suzukimu na prvý gól Canadiens v zápase, pre Slafkovského to bola jubilejná desiata asistencia v tomto ročníku.
Slafkovský odohral svoj najlepší zápas
„Všetko je to o tempe a jeho nohách. Dovolím si povedať, že Slafkovský odohral svoj najlepší zápas v doterajšom priebehu sezóny.
Všetko to začína od jeho pohybu, vie priniesť fyzickosť a vyhrávať súboje. Myslím si, že to v tomto stretnutí robil,“ cituje oficiálna ligová webstránka trénera Montrealu Martina St. Louisa.
Canadiens sa v stretnutí neustáli doťahovali na Utah, ale v predĺžení udreli už po 30 sekundách a s fanúšikmi mohli oslavovať desiate víťazstvo v sezóne.
St. Louis hovorí o potešení trénovať tento tím
„Táto skupina je motivovaná. Nie sme perfektní, sezóna je dlhá. Budú počas nej lepšie a horšie momenty. Myslím si však, že sa držíme našej úlohy.
To sa nám podarilo aj v tomto stretnutí, bez ohľadu na to, aký scenár sa odohral v predchádzajúcom zápase. Je to potešenie trénovať týchto chalanov.
Vieme napraviť niektoré veci a chalani tomu veria. Páčila sa mi reakcia hráčov na predchádzajúci duel, som preto hrdý na túto skupinu,“ vyhlásil kormidelník kanadského tímu.
Jeho družstvu výrazne pomohol návrat Nicka Suzukiho do zostavy. Na domácej výhre mal podiel v podobe gólu a dvoch asistencií. Bez povšimnutia však nezostal prínos Slafkovského.
Je ťažké proti nemu hrať
„Je to zviera. Kontroluje hru tak, ako to dokáže. Myslím si, že z pohľadu obrancu je ťažké proti nemu hrať, ak je herne na top úrovni,“ uviedol obranca Montrealu Arber Xhekaj.
Jednotka draftu z roku 2022 má po 16 odohraných zápasoch bilanciu dvoch presných zásahov a 10 asistencií.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Utah
V prihrávkach na góly je druhým najlepším v rámci tímu a v bodoch celkovo je na štvrtej pozícii.
„Skvelá prihrávka. Slafkovský je skutočne elitný a všestranný hráč. Vie viesť hru, vyhrávať duely a v útoku vytvárať dobré možnosti.
Množstvo dôležitých vecí robí pravidelne na vysokej úrovni. Odohral skutočne výnimočný zápas,“ ocenil Suzuki výkon svojho spoluhráča v zápase s Utahom.
Pre Montreal to bola šiesta výhra zo siedmich stretnutí.
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