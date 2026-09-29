Opory Blues sú na maródke. Do prvého tímu povolali mladý český talent

Hokejistom St. Louis bude v úvode novej sezóny NHL zhruba osem týždňov chýbať Logan Mailloux.
Oobranca si pri bitke v sobotňajšej príprave s Chicagom poranil pravú ruku a musel absolvovať operáciu. Informoval o tom web klubu.
Spolu s bývalým hráčom Montrealu, ktorý v minulej sezóne za Blues odohral 67 zápasov s bilanciou piatich gólov a ôsmich asistencií, je na zozname zranených hráčov tiež ďalší obranca Tyler Tucker.
St. Louis preto na poslednú chvíľu získalo z Nashvillu Justina Barrona a z farmy v Springfielde povolalo českého beka Adama Jiříčka, ktorý by sa tak mohol dočkať prvého štartu v NHL.