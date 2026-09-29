Opory Blues sú na maródke. Do prvého tímu povolali mladý český talent

Adam Jiříček na drafte 2024.
Adam Jiříček na drafte 2024. (Autor: TASR/AP)
ČTK|29. sep 2026 o 07:54
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Mailloux si pri prípravnom zápase s Chicagom poranil pravú ruku a musel podstúpiť operáciu. Na zozname zranených je aj obranca Tyler Tucker.

Hokejistom St. Louis bude v úvode novej sezóny NHL zhruba osem týždňov chýbať Logan Mailloux.

Oobranca si pri bitke v sobotňajšej príprave s Chicagom poranil pravú ruku a musel absolvovať operáciu. Informoval o tom web klubu.

Spolu s bývalým hráčom Montrealu, ktorý v minulej sezóne za Blues odohral 67 zápasov s bilanciou piatich gólov a ôsmich asistencií, je na zozname zranených hráčov tiež ďalší obranca Tyler Tucker.

St. Louis preto na poslednú chvíľu získalo z Nashvillu Justina Barrona a z farmy v Springfielde povolalo českého beka Adama Jiříčka, ktorý by sa tak mohol dočkať prvého štartu v NHL.

NHL

Adam Jiříček na drafte 2024.
Adam Jiříček na drafte 2024.
Opory Blues sú na maródke. Do prvého tímu povolali mladý český talent
dnes 07:54
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