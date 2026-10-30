Prečo hrá Slafkovský práve v prvom útoku Montrealu? Corski & Fenski rozoberú hokej do hĺbky

Názvy Corsi a Fenwick poznajú najmä fanúšikovia pokročilých hokejových štatistík. Sledujú pomer všetkých streleckých pokusov a napovedajú, ktorý tím má v zápase hernú prevahu.
Bývalý tréner NHL Dave Tippett ich svojho času s nadhľadom pomenoval „Corski a Fenski“.
A nám sa to zapáčilo natoľko, že sme si jeho hlášku požičali pre názov našej hokejovej debaty.
Corski & Fenski nie sú žiadni experti, ale názov nového hokejového podcastu Sportnetu, za ktorým stoja redaktori Martin Turčin a Samuel Grega.
Prečo hrá Juraj Slafkovský práve v prvom útoku Montrealu? Prečo Dalibor Dvorský nedostáva väčší priestor v St. Louis? Prečo Dylan Larkin žiada Detroit o výmenu? A čo musí urobiť Oliver Okuliar, aby sa z farmy dostal do NHL?
Výsledok zápasu a reakcie si dnes každý nájde za niekoľko sekúnd. Oveľa zaujímavejšie je skúsiť pochopiť, prečo sa niečo deje, čo to znamená a čo môže nasledovať.
Práve o tom bude Corski & Fenski.
Každý týždeň si vyberieme dve hlavné témy z NHL a svetového hokeja a rozoberieme ich viac do hĺbky. Priestor dostanú Slováci v zámorí, reprezentácia, mládežnícke šampionáty aj ďalšie hokejové príbehy.
Chýbať nebudú ani pravidelné rubriky. V jednej z nich si každý z nás vyberie vlastného Corskiho a Fenskiho týždňa - jednu štatistiku, ktorá nás v uplynulých dňoch zaujala.
Tak ako Corsi a Fenwick rozširujú pohľad na hokejové štatistiky, tak aj tento podcast bude rozširovať vaše hokejové obzory.
A ak sa pritom občas nezhodneme, o to lepšie.
Prvá epizóda podcastu Corski & Fenski vyjde v sobotu 31. októbra 2026.
Corski & Fenski
- Hokejový podcast Sportnetu
- Autori Martin Turčin a Samuel Grega
- NHL a svetový hokej
- Vychádza každú sobotu (prvý diel 31. októbra)