    Prečo hrá Slafkovský práve v prvom útoku Montrealu? Corski & Fenski rozoberú hokej do hĺbky

    Corski & Fenski - nový podcast Sportnetu.
    Corski & Fenski - nový podcast Sportnetu. (Autor: SPORTNET)
    Martin Turčin, Samuel Grega|30. okt 2026 o 10:05
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    Sportnet spúšťa nový hokejový podcast Corski & Fenski.

    Názvy Corsi a Fenwick poznajú najmä fanúšikovia pokročilých hokejových štatistík. Sledujú pomer všetkých streleckých pokusov a napovedajú, ktorý tím má v zápase hernú prevahu.

    Bývalý tréner NHL Dave Tippett ich svojho času s nadhľadom pomenoval „Corski a Fenski“.

    A nám sa to zapáčilo natoľko, že sme si jeho hlášku požičali pre názov našej hokejovej debaty.

    Corski & Fenski nie sú žiadni experti, ale názov nového hokejového podcastu Sportnetu, za ktorým stoja redaktori Martin Turčin a Samuel Grega

    Prečo hrá Juraj Slafkovský práve v prvom útoku Montrealu? Prečo Dalibor Dvorský nedostáva väčší priestor v St. Louis? Prečo Dylan Larkin žiada Detroit o výmenu? A čo musí urobiť Oliver Okuliar, aby sa z farmy dostal do NHL?

    Výsledok zápasu a reakcie si dnes každý nájde za niekoľko sekúnd. Oveľa zaujímavejšie je skúsiť pochopiť, prečo sa niečo deje, čo to znamená a čo môže nasledovať.

    Práve o tom bude Corski & Fenski.

    Každý týždeň si vyberieme dve hlavné témy z NHL a svetového hokeja a rozoberieme ich viac do hĺbky. Priestor dostanú Slováci v zámorí, reprezentácia, mládežnícke šampionáty aj ďalšie hokejové príbehy.

    Chýbať nebudú ani pravidelné rubriky. V jednej z nich si každý z nás vyberie vlastného Corskiho a Fenskiho týždňa - jednu štatistiku, ktorá nás v uplynulých dňoch zaujala.

    Tak ako Corsi a Fenwick rozširujú pohľad na hokejové štatistiky, tak aj tento podcast bude rozširovať vaše hokejové obzory. 

    A ak sa pritom občas nezhodneme, o to lepšie.

    Prvá epizóda podcastu Corski & Fenski vyjde v sobotu 31. októbra 2026.

    Corski & Fenski

    • Hokejový podcast Sportnetu
    • Autori Martin Turčin a Samuel Grega
    • NHL a svetový hokej
    • Vychádza každú sobotu (prvý diel 31. októbra)
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