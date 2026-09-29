ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 6. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 6. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
29.09.2026 o 17:30
6. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30. Prajem pekný podvečer pri sledovaní hokejového zápasu z Tipos Extraligy medzi HK Spišská Nová Ves a HKM Zvolen.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci majú na na svojom konte po piatich zápasoch 7 bodov a negatívne skóre 14:17. Rysy odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade Dukly Michalovce a po vyrovnanom priebehu napokon dokázali zvíťaziť 3:2 po predĺžení. Vyrovnaný zápas rozhodol presnou strelou Xavier Cormier.
Uvidíme ako sa bude dariť dnes domácim hokejistom.
HKM Zvolen
Hostia zo Zvolena odohrali svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Dukle Trenčín. Zvolenčania neodohrali dobrý zápas a napokon Dukle podľahli 1:3. Zvolen má na svojom konte po piatich zápasoch 6 bodov a negatívne skóre 13:16. Úvodné buly je naplánované na 17:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci majú na na svojom konte po piatich zápasoch 7 bodov a negatívne skóre 14:17. Rysy odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade Dukly Michalovce a po vyrovnanom priebehu napokon dokázali zvíťaziť 3:2 po predĺžení. Vyrovnaný zápas rozhodol presnou strelou Xavier Cormier.
Uvidíme ako sa bude dariť dnes domácim hokejistom.
HKM Zvolen
Hostia zo Zvolena odohrali svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Dukle Trenčín. Zvolenčania neodohrali dobrý zápas a napokon Dukle podľahli 1:3. Zvolen má na svojom konte po piatich zápasoch 6 bodov a negatívne skóre 13:16. Úvodné buly je naplánované na 17:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.