Hokejisti HK Spišská Nová Ves a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
29.11.2026 o 16:30
24. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 24. kola stretne HK Spišská Nová Ves a Vlci Žilina.
Žilinčania sa aktuálne nachádzajú na 2. mieste so ziskom 47 bodov, pričom sa v prípade víťazstva môžu dostať na líderskú pozíciu. Oproti lídrovi majú o zápas menej, avšak v rámci dnešného programu sa predstaví aj Poprad. Vlci sa po skončení reprezentačnej prestávky vrátili do ligy len s jedinou porážkou po predĺžení s Liptovským Mikulášom, vo zvyšných prípadoch však zvíťazili.
Na druhej strane sa Spišská Nová Ves začína postupne prepadať, keď aktuálne okupuje 7. miesto so ziskom 36 bodov. Aktuálne pritom strieda výhry s prehrami, pričom v poslednom kole nestačila na Poprad tesne 3:4.
Žilinčania sa aktuálne nachádzajú na 2. mieste so ziskom 47 bodov, pričom sa v prípade víťazstva môžu dostať na líderskú pozíciu. Oproti lídrovi majú o zápas menej, avšak v rámci dnešného programu sa predstaví aj Poprad. Vlci sa po skončení reprezentačnej prestávky vrátili do ligy len s jedinou porážkou po predĺžení s Liptovským Mikulášom, vo zvyšných prípadoch však zvíťazili.
Na druhej strane sa Spišská Nová Ves začína postupne prepadať, keď aktuálne okupuje 7. miesto so ziskom 36 bodov. Aktuálne pritom strieda výhry s prehrami, pričom v poslednom kole nestačila na Poprad tesne 3:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.