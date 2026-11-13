ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
13.11.2026 o 17:30
18. kolo
Spišská N. Ves
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minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vitajte pri sledovaní online prenosu zo zápasu 18. kola Tipsport ligy, v ktorom si zmerajú sily HK Spišská Nová Ves a HK DUKLA Trenčín.
HK Spišská Nová Ves: Spišiaci sa pred dnešným stretnutím nachádzajú na 5. mieste tabuľky so ziskom 29 bodov. Po reprezentačnej prestávke dokázali zvíťaziť na ľade Zvolena výsledkom 4:3. Najproduktívnejším hráčom Spišskej Novej Vsi je Danick Martel, ktorý v 16 zápasoch nazbieral 24 kanadských bodov za 10 gólov a 14 asistencií. Kanadský útočník je zároveň na čele produktivity celej Tipsport ligy, o ktoré sa delí s Liamom Pecararom zo Slovana Bratislava.
HK DUKLA Trenčín: Trenčania majú na svojom konte rovnako 29 bodov a patrí im 6. priečka. Pred reprezentačnou prestávkou sa prezentovali výbornou formou, keď dokázali zvíťaziť v štyroch stretnutiach po sebe. Ich úspešnú sériu však prerušil stredajší duel na ľade Slovana Bratislava, kde napriek bojovnému výkonu podľahli domácim 3:5. Ofenzívu trenčianskej Dukly ťahá predovšetkým Jaedon Descheneau, ktorý si pripísal 17 kanadských bodov za 11 presných zásahov a 6 asistencií.
HK Spišská Nová Ves: Spišiaci sa pred dnešným stretnutím nachádzajú na 5. mieste tabuľky so ziskom 29 bodov. Po reprezentačnej prestávke dokázali zvíťaziť na ľade Zvolena výsledkom 4:3. Najproduktívnejším hráčom Spišskej Novej Vsi je Danick Martel, ktorý v 16 zápasoch nazbieral 24 kanadských bodov za 10 gólov a 14 asistencií. Kanadský útočník je zároveň na čele produktivity celej Tipsport ligy, o ktoré sa delí s Liamom Pecararom zo Slovana Bratislava.
HK DUKLA Trenčín: Trenčania majú na svojom konte rovnako 29 bodov a patrí im 6. priečka. Pred reprezentačnou prestávkou sa prezentovali výbornou formou, keď dokázali zvíťaziť v štyroch stretnutiach po sebe. Ich úspešnú sériu však prerušil stredajší duel na ľade Slovana Bratislava, kde napriek bojovnému výkonu podľahli domácim 3:5. Ofenzívu trenčianskej Dukly ťahá predovšetkým Jaedon Descheneau, ktorý si pripísal 17 kanadských bodov za 11 presných zásahov a 6 asistencií.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.