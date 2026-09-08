Spišskú Novú Ves opúšťa skúsený Kanaďan, neuspel na mesačnej skúške

Brennan Saulnier
Brennan Saulnier (Autor: hksnv.sk)
TASR|8. sep 2026 o 11:22
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Uplynulú sezónu vôbec nehral.

Kanadský hokejový útočník Brennan Saulnier neskompletizoval prestup do HK Spišská Nová Ves. Extraligový klub o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.

Tridsaťdvaročný Saulnier prišiel na Spiš začiatkom druhej fázy prípravy v júli ako náhrada za Michaela Farrena, ktorého angažovanie nevyšlo.

Naposledy hráč klubu zámorskej AHL Hershey Bears celú uplynulú sezónu vynechal z dôvodu operácie ruky a so Spišiakmi bol dohodnutý na skúške.

„V prvom rade by som sa chcel za celý klub poďakovať Brennanovi za čas strávený medzi nami.

Trénerský štáb si interne vyhodnotil všetky plusy a mínusy a dospel k rozhodnutiu, ktoré znamená ukončenie skúšobného kontraktu. Do ďalšej kariéry mu želám len to najlepšie,“ povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.

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