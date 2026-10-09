ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Prešov dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 9. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
09.10.2026 o 17:30
9. kolo
Spišská N. Ves
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minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
V 9. kole Tipsport ligy hostí Spišská Nová Ves Prešov. Úvodné buly je naplánované na 17:30.
Pôjde o súboj prvého s posledným. Spišiaci sú na čele ligy so 16-timi bodmi, o skóre pred Slovanom Bratislava a Liptovským Mikulášom. Ťahajú štvorzápasovú víťaznú šnúru, naposledy zdolali Slovan na svojom ľade vysoko 6:1.
Prešov sa nachádza na poslednom 12. mieste, na konte má po ôsmich odohraných zápasoch iba dva body, na víťazstvo v tejto sezóne ešte len čaká. V minulom kole Prešovčania doma podľahli Dukle Trenčín 2:3.
Pôjde o súboj prvého s posledným. Spišiaci sú na čele ligy so 16-timi bodmi, o skóre pred Slovanom Bratislava a Liptovským Mikulášom. Ťahajú štvorzápasovú víťaznú šnúru, naposledy zdolali Slovan na svojom ľade vysoko 6:1.
Prešov sa nachádza na poslednom 12. mieste, na konte má po ôsmich odohraných zápasoch iba dva body, na víťazstvo v tejto sezóne ešte len čaká. V minulom kole Prešovčania doma podľahli Dukle Trenčín 2:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.