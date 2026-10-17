ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Poprad dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
17.10.2026 o 17:30
12. kolo
Spišská N. Ves
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Plánovaný
Poprad
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 12. kola stretne HK Spišská Nová Ves a HK Poprad.
Spišiaci majú za sebou výborný štart do nového ročníka, keď sa aktuálne nachádzajú na 4. mieste so ziskom 22 bodov. Navyše od konca septembra zvládli odohrať sedem stretnutí, z ktorých si odniesli až šesť výhier. Hoci tá posledná prehra prišla v predposlednom kole proti Nitre, chuť si napravili včera, keď zdolali Košice 3:0.
Poprad je na tom ešte lepšie, keď okupuje 2. pozíciu, pričom nazbieral doposiaľ 23 bodov. Hoci ročník kamzíci odštartovali práve porážkou po predĺžení so Spišskou Novou Vsou, aktuálne ťahajú sériu štyroch výhier po triumfe s Liptovským Mikulášom, Michalovcami, Zvolenom a Trenčínom.
Spišiaci majú za sebou výborný štart do nového ročníka, keď sa aktuálne nachádzajú na 4. mieste so ziskom 22 bodov. Navyše od konca septembra zvládli odohrať sedem stretnutí, z ktorých si odniesli až šesť výhier. Hoci tá posledná prehra prišla v predposlednom kole proti Nitre, chuť si napravili včera, keď zdolali Košice 3:0.
Poprad je na tom ešte lepšie, keď okupuje 2. pozíciu, pričom nazbieral doposiaľ 23 bodov. Hoci ročník kamzíci odštartovali práve porážkou po predĺžení so Spišskou Novou Vsou, aktuálne ťahajú sériu štyroch výhier po triumfe s Liptovským Mikulášom, Michalovcami, Zvolenom a Trenčínom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.