Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Nitra dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
22.11.2026 o 16:30
21. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prehľad
Rozhodca: Krajčík, Moller – Gegáň, Vystavil.
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní hokejového zápasu Tipos Extraligy medzi HK Spišská Nová a HK Nitra.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci dokázali nazbierať v prebiehajúcej sezóne zatiaľ 30 bodov a majú pozitívne skóre 64:56. Rysom patrí v tabuľke priebežná 6. pozícia. Domáci hráči odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade posledného Prešova. Vo vyrovnanom zápase sa napokon tešili z víťazstva 4:3 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájzd dokázal premeniť Adam Lapšanský. Uvidíme ako sa bude dariť Spišiakom dnes.
HK Nitra
Corgoni sa po katastrofálnom začiatku sezóny rozohrali k parádnym výkonom. Svoj posledný ligový zápas odohrali na domácom ľade proti trenčianskej Dukle. Vo vyrovnanom zápase dokázali zvíťaziť tesne 3:2. Rozhodujúci gól strelil v tretej tretine Artur Turanský. Nitre patrí v tabuľke aktuálne 8. pozícia so ziskom 30 bodov a pozitívnym skóre 60:54. Úvodné buly je naplánované na 16:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci dokázali nazbierať v prebiehajúcej sezóne zatiaľ 30 bodov a majú pozitívne skóre 64:56. Rysom patrí v tabuľke priebežná 6. pozícia. Domáci hráči odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade posledného Prešova. Vo vyrovnanom zápase sa napokon tešili z víťazstva 4:3 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájzd dokázal premeniť Adam Lapšanský. Uvidíme ako sa bude dariť Spišiakom dnes.
HK Nitra
Corgoni sa po katastrofálnom začiatku sezóny rozohrali k parádnym výkonom. Svoj posledný ligový zápas odohrali na domácom ľade proti trenčianskej Dukle. Vo vyrovnanom zápase dokázali zvíťaziť tesne 3:2. Rozhodujúci gól strelil v tretej tretine Artur Turanský. Nitre patrí v tabuľke aktuálne 8. pozícia so ziskom 30 bodov a pozitívnym skóre 60:54. Úvodné buly je naplánované na 16:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.