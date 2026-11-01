ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
01.11.2026 o 16:30
16. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Pekné nedeľné popoludnie všetkým hokejovým fanúšikom! Počas Sviatku všetkých svätých pokračuje Tipsport liga 16. kolom. Na ľade sa predstavia HK Spišská Nová Ves a HK DUKLA Michalovce. Prvé meranie síl v tejto sezóne sa skončilo lepšie pre Spišiakov, ktorí dokázali vyhrať na michalovskom ľade 3:2 po predĺžení.
HK Spišská Nová Ves: Spišiaci momentálne neprežívajú najlepšie obdobie. Z posledných piatich ligových stretnutí dokázali zvíťaziť iba raz, keď zdolali Košice 3:0. Následne podľahli Popradu, Žiline, Banskej Bystrici a naposledy Liptovskému Mikulášu 4:5. V tabuľke im patrí siedme miesto so ziskom 23 bodov. Najproduktívnejším hráčom mužstva je Danick Martel, ktorý má na konte 19 kanadských bodov (9G + 10A). V aktuálnom bodovaní Tipsport ligy mu patrí druhá priečka.
HK DUKLA Michalovce: Ani Zemplínčanom sa príliš nedarí. Z posledných piatich zápasov zaznamenali dve víťazstvá, keď si poradili s Banskou Bystricou a Liptovským Mikulášom. V ďalších troch dueloch však nestačili na Slovan Bratislava, Zvolen a v piatok ani na Trenčín, ktorému doma podľahli 0:3. Michalovčanom aktuálne patrí jedenáste miesto tabuľky, na konte majú 15 bodov. Švéd Lucas Edmonds si na svoj účet pripísal 13 bodov (6G + 7A).
HK Spišská Nová Ves: Spišiaci momentálne neprežívajú najlepšie obdobie. Z posledných piatich ligových stretnutí dokázali zvíťaziť iba raz, keď zdolali Košice 3:0. Následne podľahli Popradu, Žiline, Banskej Bystrici a naposledy Liptovskému Mikulášu 4:5. V tabuľke im patrí siedme miesto so ziskom 23 bodov. Najproduktívnejším hráčom mužstva je Danick Martel, ktorý má na konte 19 kanadských bodov (9G + 10A). V aktuálnom bodovaní Tipsport ligy mu patrí druhá priečka.
HK DUKLA Michalovce: Ani Zemplínčanom sa príliš nedarí. Z posledných piatich zápasov zaznamenali dve víťazstvá, keď si poradili s Banskou Bystricou a Liptovským Mikulášom. V ďalších troch dueloch však nestačili na Slovan Bratislava, Zvolen a v piatok ani na Trenčín, ktorému doma podľahli 0:3. Michalovčanom aktuálne patrí jedenáste miesto tabuľky, na konte majú 15 bodov. Švéd Lucas Edmonds si na svoj účet pripísal 13 bodov (6G + 7A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.