Spišiaci zbabrali zápas na domácom ľade. Proti Liptákom im nestačil ani dvojgólový náskok

HK Spišská Nová Ves – HK 32 Liptovský Mikuláš 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
Góly a asistencie: 3. Lapšanský (Kupčo, Mack), 35. Šramaty (Jääskeläinen, Lepaus) – 53. Coe (Lalík), 54. De La Gorgendiere (Jaworski, Vojtech), 60. Vankúš (Sukeľ, Fekiač). Rozhodca: Lesay, Novák – Staššák, Bezák. Vylúčenie: 3:2. Využitie: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1118. Priebeh zápasu: 2:0, 2:3.
Je dobojované! Liptovská Mikuláš zvládol otočiť dnešný duel, keď sa v priebehu 83 sekúnd presadil hneď dvakrát v záverečnej osemminútovke a následne len 24 sekúnd pred koncom rozhodol Marek Vankúš. Liptovský Mikuláš sa tak teší z víťazstva 3:2 na ľade Spišskej Novej Vsi. Najlepšími hráčmi zápaus sa stali Marek Šramaty a Brandon Coe.
Ja vám už ďakujem za pozornosť, majte pekný víkend či ešte piatkový večer.
Koniec zápasu.
59:36
Liptovský Mikuláš dal gól!
Pozrite sa na to! MAREK VANKÚŠ prekonáva domáceho brankára len 24 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby a posiela Liptovský Mikuláš do vedenia 3:2, čím sa naplnila hrozba hostí, ktorí prebrali zápas pod kontrolu v jeho samom závere.
Asistencie: Jakub Sukeľ, Frederik Fekiač.
59:01
Práve sme sa dostali do záverečnej minúty riadnej hracej doby. Dnešný duel je naďalej nerozhodný.
58:25
Puk končí v lapačke brankára Filipa Lindberga, domáci tak získavajú vhadzovanie v útočnom pásme.
57:37
Navyše po zákroku domáceho brankára smerujeme do reklamnej prestávky. Prichádzajú zároveň pokyny na striedačke Liptovského Mikulášu, ktorý cíti šancu strhnúť duel vo svoj prospech ešte v závere riadnej hracej doby.
57:37
Pri chuti sú hostia z Liptovského Mikuláša, brankár Martin Outhouse ale zaznamenal dôležitý zákrok.
55:28
hra je v tomto momente prerušená, nasleduje reklamná prestávka.
54:29
Dnešné stretnutie sleduje 2118 divákov.
53:28
Oddychový čas pre tím HK Spišská Nová Ves.
53:28
Liptovský Mikuláš dal gól!
Je vyrovnané! AIDAN DE LA GORGENDIERE si nakorčuľoval medzi kruhy a výborným zakončením pod hornú žŕdku vyrovnáva dnešný duel na 2:2! Dvojgólové vedenie Spišskej Novej Vsi je rázom preč za niečo vyše minútu a pol.
Asistencie: John Jaworski, Matúš Vojtech.
52:05
Liptovský Mikuláš dal gól!
Nedáš, dostaneš! Z následného protiútoku sa totiž presadil BRANDON COE, ktorý sa dostal k puku v priestore medzi kruhmi a pohotovou koncovkou k pravej žŕdke prekonal domáceho brankára. Liptovský Mikuláš znižuje na 1:2!
Asistencia: Lukáš Lalík.
51:26
Teemu Olavi Lepaus sa ocitol neustrážený pred súperovou bránkou, jeho koncovka ale nekončí gólom! Mohlo byť rozhodnuté.
50:48
Zatiaľ čo sme sa už dostali do záverečnej desaťminútovky riadnej hracej doby, po zakázanom uvoľnení sa hra sťahuje do útočnej tretiny hostí.
49:00
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves:
Šimon Groch – DKZ.
Vylúčenie v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš:
Sena Wendell Acolatse – DKZ.
49:00
Sledovali sme bitku, do ktorej sa zapojil Sena Acolatse a Šimon Groch!
48:54
Z pravej strany prišlo zakončenie z hokejky Tomáša Záborského, puk skončil v moci domáceho brankára.
48:25
Liptovský Mikuláš nezvládol nahodenie na zadný mantinel, píska sa totiž nakoniec zakázané uvoľnenie.
47:49
Martin Outhouse dokázal úspešne zabrániť streleckému pokusu súpera a tak smerujeme do reklamnej prestávky.
47:28
Píska sa zakázané uvoľnenie domáceho tímu, hra sa presťahuje pred bránku Martina Outhousa.
44:55
Adam Žiak si neprebral prihrávku na modrú čiaru, musí tak naháňať puk až v strednom pásme.
44:33
Aktuálne sa hrá na oboch stranách ľadu, napriek tomu sa ani jeden tím nevie dostať do koncovky.
43:59
Hostia sa pokúšajú nahodiť cez postranný mantinel, pričom sa budú snažiť udržať útočné pásmo.
42:43
Po ďalšom streleckom pokuse budeme sledovať vhadzovanie v útočnom pásme domácej Spišskej Novej Vsi.
42:28
Joona Jääskeläinen sa dostal hneď do dvoch streleckých zakončení, pričom jeho oba jeho pokusy preleteli vedľa bránky.
42:13
Hoci sa nám dlhšie nehralo pre prerušenie, dopredu už smeruje domáci celok.
41:40
Po prerušenej hre budeme sledovať vhadzovanie v útočnom pásme Liptovského Mikuláša.
40:42
Hokejisti Liptovského Mikuláša sa snažia o zmazanie dvojgólového manka, keď postupne dostávajú domácich pod tlak.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 19:14.
Po druhej dvadaťminútovke platí naďalej vedenie domácej Spišskej Novej Vsi, tentokrát už ale dvojgólové, keď sa v druhom dejstve presadil Marek Šramaty.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:01
Práve sme sa dostali do poslednej minúty druhej tretiny.
39:00
Útočná akcia hostí je zastavená, napriek tomu Liptovský Mikuláš zostane nasťahovaný pred súperovou bránkou.
37:49
Hrá sa opäť dlhšie bez prerušenia, pričom sledujeme aktivitu domáceho mužstva v útočnej tretine.
36:51
Domáci preniesli hru pred bránku Filipa Lindberga, následne však prišla strata puku.
34:51
Spišská Nová Ves dala gól!
Skóre sa nám mení pred záverečnou päťminútovkou z druhej tretiny, keď sa dokázal pred bránkoviskom presadiť MAREK ŠRAMATY! Spišská Nová Ves zvyšuje svoje vedenie na 2:0!
Asistencie: Joona Jääskeläinen, Teemu Olavi Lepaus.
34:45
Puk končí v moci brankára Filipa Lindberga, sledovať tak budeme vhadzovanie v útočnom pásme Spišskej Novej Vsi.
34:30
Hra je v tomto momente prerušená, smerujeme do ďalšej reklamnej prestávky.
33:38
Pokus o spätnú prihrávku hosťom nevyšiel, do útoku tak už smeruje aj Liptovská Mikuláš.
33:03
Puk už ale nakoniec končí v moci brankára Martina Outhousa, ktorý si pripisuje úspešný zákrok. Nasleduje reklamná prestávka.
32:47
Po zakázanom uvoľnení od hosťujúceho celku uvidíme vhadzovanie v útočnom pásme Spišskej Novej Vsi.
32:21
Hoci aktuálne domáci darovali puk svojmu súperovi nahodením za bránku, Filip Lindberg chyboval pri rozohrávke a využiť celú situáciu mohol Denis Hodas. Jeho koncovka ale neprekonala súperovho brankára, ktorý navyše pri návrate do svojho priestoru aj stratil stabilitu.
30:01
Dnešný duel sa práve dostal do svojej druhej polovice. Pokračuje naďalej ofenzívna snaha Spišskej Novej Vsi.
29:29
Domáci sa zvládli nasťahovať do útočného pásma, následne však prišli o puk.
28:44
Po otočení hry prišiel zákrok brankára Martina Outhousa, ktorý sa rozhodol pre istotu len prerušiť hru.
28:14
Sledovali sme obrovskú šancu Spišskej Novej Vsi, keď sa do sľubnej koncovky z blízkosti ľavej žŕdky dostal zrejme Matej Paločko! Hostia ale túto šancu prežili bez inkasovania.
27:42
Dopredu už vyrazili domáci hokejisti Spišskej Novej Vsi, Filip Lindberg ale dokázal podržať puk po koncovke z pravého kruhu.
26:39
Opäť sa prerušuje, pričom sa v posledných sekundách hra začala kúskovať. Uvidíme vhadzovanie v strednom pásme.
26:10
Hra je už v tomto momente prerušená a smerujeme tak do prvej reklamnej prestávky v rámci druhej tretiny.
25:33
Nahodený puk smeruje za bránku hostí, kde sa ho budú snažiť vybojovať do svojej moci hráči domáceho tímu.
24:37
Spišská Nová Ves prežila oslabenie o dvoch hráčov a vzápätí mohla zvýšiť svoje vedenie, nakoniec ale jeden z domácich hráčov nepremenil svoj únik!
24:26
Domáci v plnom počte.
23:54
Pokračuje tlak hostí, ktorí sa už zvládli rozostaviť vo svojom útočnom pásme.
23:12
Prichádza ale k prvému prerušeniu, keď sa Filip Surák zaslúžil o úspešný zákrok. Domáci sa môžu na chvíľu upokojiť.
22:26
Ale pozor! Na trestnú lavicu zamierili hneď dvaja domáci hokejisti a z tohto bude presilová hra o dvoch hráčov pre Liptovský Mikuláš!
22:26
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves:
Martin Belluš – 2 min.,
Adam Lapšanský – 2 min..
22:26
Rozhodcovia smerujú za video a zrejme budú preverovať možný vyšší trest.
21:52
Vyhodený puk pristavuje za svojou bránkou Filip Lindberg, dopredu môžu ísť opäť hostia.
21:28
Hostia sú aktuálne pri puku, pričom sa môžu pokúsiť založiť útočnú akciu z obrannej tretiny.
21:06
Hostia v plnom počte.
20:44
Spišiaci sa udržali v útočnom pásme, koncovka z pravého krídla ale neprekonala Filipa Lindberga.
20:25
Domácim hokejistom sa podarilo rýchlo usadiť a rozostaviť v útočnom pásme, pričom pokračuje ich početná výhoda.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 18:20.
Máme za sebou úvodnú dvadsaťminútovku, po ktorej Spišská Nová Ves vedie proti Liptovskému Mikulášu zatiaľ 1:0, keď sa po šťastnom odraze presadil Adam Lapšanský. Do druhej tretiny však vstúpime s pokračujúcou presilovou hrou domácich.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:40
Liptovský Mikuláš začal svoje oslabenie zatiaľ výborne, keď dostáva hru pravidelne von z obranného pásma.
19:06
Vylúčenie v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš:
Lukáš Lalík – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
19:06
Nakoľko sa v posledných minútach príliš neprerušovalo, čaká nás ešte posledná reklamná prestávka.
19:01
Práve sme sa dostali do poslednej minúty prvej tretiny.
17:53
Nahodený puk domácim nevyšiel, dopredu tak bude môcť smerovať už súper z Liptovského Mikulášu.
17:16
Spišská Nová Ves sa nasťahovala do útočnej tretiny, kde sa za súperovou bránkou snaží hrať s pukom na hokejke Róbert Džugan.
16:11
Vyhodený puk prechádza len cez všetky čiary, píska sa tak zakázané uvoľnenie domáceho mužstva. Dianie sa presunie do útočného pásma Liptovského Mikuláša.
15:33
Milan Pišoja si počká za vlastnou bránkou na prestriedanie svojho tímu, pričom sa následne vydá s pukom do útoku.
14:59
Ani tentokrát ale nemusel brankár Filip Lindberg zasahovať, keď sa napokon Spišská Nová Ves nedostala do zakončenia napriek pobyt pred jeho bránkou.
13:33
Zatiaľ čakáme na ďalšie strelecké príležitosti či celkovo aj pokusy. Aktuálne však budeme sledovať vhadzovanie pred bránkou Filipa Lindberga.
12:50
Puk je už znova v moci Liptovského Mikuláša, ktorý vyráža do útoku cez svoju pravú stranu.
11:46
Tentokrát nevyšiel prechod do pásma domácemu tímu, nasleduje ďalšia reklamná prestávka.
10:59
Hostia z Liptovského Mikuláša operujú v útočnom pásme, musia však bojovať o udržanie puku pri postrannom mantineli.
09:47
Liptovskému Mikulášu však nevyšiel prechod do útočného pásma, píska sa tak iba postavenie mimo hry.
09:39
Hoci sa domácim hráčom podarilo pohroziť pred súperovou bránkou, nakoniec sa už puku zmocnili hostia.
08:25
Z nie príliš atraktívnej pasáže sa nakoniec vykľula zaujímavá príležitosť na strane hostí, keď Marek Vankúš dostal prihrávku pred bránku, kde z dobrej pozície zakončoval. Jeho koncovka na ľavú žŕdku ale nakoniec končí úspešným zákrokom brankára a veľká šanca je tak nevyužitá!
07:48
Hra je už v tomto momente prerušená, smerujeme do prvej reklamnej prestávky dnešného stretnutia.
06:05
Puk už smeruje na hokejky hráčov z Liptovského Mikuláša, ktorí sa zatiaľ nesnažia ideálne zareagovať na inkasovaný gól.
04:46
Ofenzívna akcia domáceho tímu je už zastavená, rozhodcovia vykazujú hru do stredného pásma.
04:18
Rýchly protiútok ale nakoniec výraznejšie nezamestnal Martina Outhousa, hra je už ale v túto chvíľu prerušená.
04:02
Ďalšia hrozba pred bránkou Filipa Lindberga, pričom si domáci môžu vytvoriť ďalší tlak.
03:24
Domáci hokejisti prebrali puk vo svojom obrannom pásme a budú môcť založiť útočnú akciu.
02:33
Spišská Nová Ves dala gól!
Z ničoho nič prišla prvá akcia domáceho tímu, ktorú premieňa na presný zásah ADAM LAPŠANSKÝ, ktorý si nakorčuľoval pred bránkovisko a puk sa od neho odráža priamo až do brány. Spišská Nová Ves otvára skóre a vedie 1:0!
Asistencie: Lubomír Kupčo, Simon Nathaniel Mack.
01:52
Nahodený pokus na bránku sa napokon od hostí končí neúspešne, napriek tomu môžu zotrvať v útočnej tretine, kde uvidíme vhadzovanie.
01:38
Liptovský Mikuláš sa prebojoval do útočného pásma, kde sa snaží dostať do pozície na zakončenie.
00:39
V úvode stretnutia sa nám zatiaľ často prerušuje hra, pričom sa najnovšie hostia prezentovali zakázaným uvoľnením.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK Spišská Nová Ves: Outhouse (Surák) – Romaňák, Belluš, A. Žiak, Mack, Groch, M. Pišoja – Martel, Cormier, Hodas – Lepaus, Šramaty, Jääskeläinen – Skaloš, Lapšanský, Kupčo – Džugan, Paločko, Števuliak – Kubat.
HK 32 Liptovský Mikuláš: Lindberg (Noskovič) – Golian, Acolatse, Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač – Chovan, Jaworski, Vojtech – Ferkodič, Chyzowski, Coe – Sukeľ, Vankúš, Nespala – Záborský, Šatan, Podolinský.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Zverenci Aleša Tottera vstúpili do nového ročníka víťazstvom 5:2 s Michalovcami následne však nedokázal uspieť na zvolenskom ľade, kde domácemu tímu podľahli 1:4. Chuť si nenapravili ani doma, keď nestačili na Duklu Trenčín výsledkom 3:4 po predĺžení. Najproduktívnejšími hráčmi tímu je aktuálna trojica – Josh Jaworski (2+1), Marek Vankúš (1+2) a Sena Acolatse (0+3).
HK Spišská Nová Ves
Dnešné domáce mužstvo odštartovalo nový ročník najvyššej slovenskej súťaže proti Popradu. Kamzíkov však zaskočilo víťazstvom 4:3 po predĺžení. Spišiaci následne nestačili na Žilinu 2:7, chuť si ale napravili v Banskej Bystrici, ktorú zdolali tesne 3:2. Bodovo vstúpil do sezóny výborne Danick Martel (3+2) a Joona Jääskeläinen (2+3), ktorí majú na konte päť bodov.
Krásny piatok všetkým hokejovým fanúšikom! Vítam vás pri sledovaní zápasu z Tipsport ligy, keď sa v rámci 4. kola postaví proti tebe HK Spišská Nová Ves a HK 32 Liptovský Mikuláš.
Obe mužstvá sa spolu stretli počas tohto roka už vo februári, keď sa Spišská Nová Ves tešila z víťazstva 4:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.