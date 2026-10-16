ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.
HK Spišská Nová Ves - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|16. okt 2026 o 14:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HC Košice.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Košice dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 11. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
16.10.2026 o 17:30
11. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 11. kola stretne HK Spišská Nová Ves a HC Košice.

Sledovať dnes budeme súboj tabuľkových susedov, ktorí sa pobijú o dôležitý bodový zisk. Spišská Nová Ves vstúpila do sezóny vynikajúco, predovšetkým skrz päťzápasovú sériu víťazstiev, keď postupne zdolala Michalovce, Zvolen, Trenčín, Slovan a Prešov. V poslednom kole ale nestačila na Nitru po výsledku 0:3. Naopak Košice zaznamenali v úvode tri výhry v rade, ktoré majú na konte aj v rámci posledných vystúpení, keď si poradili s Michalovcami, Zvolenom a Trenčínom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

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HK Dukla Trenčín - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.online
HK Dukla Trenčín - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)
dnes 15:00
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