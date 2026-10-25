ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC´05 TAM Banská Bystrica dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
17.10.2026 o 17:30
12. kolo
Spišská N. Ves
2:3
(0:1, 2:0, 0:2)
60' minúta
Ukončený
Poprad
Prehľad
Góly a asistencie: 29. Mack (Džugan, Števuliak), 31. Martin (Cormier, Martel) – 8. Bjalončík (Calof, Cracknell), 44. Bodák (Cracknell), 56. Dvořák (Bjalončík, Cracknell). Rozhodca: Kocúr, Štefik – Bezák, Staššák.
Prenos
HK Spišská Nová Ves – HK Poprad 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Góly a asistencie: 29. Mack (Džugan, Števuliak), 31. Martin (Cormier, Martel) – 8. Bjalončík (Calof, Cracknell), 44. Bodák (Cracknell), 56. Dvořák (Bjalončík, Cracknell). Rozhodca: Kocúr, Štefik – Bezák, Staššák. Vylúčenie: 5:3. Využitie: 0:0. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:1, 2:1, 2:3.
Góly a asistencie: 29. Mack (Džugan, Števuliak), 31. Martin (Cormier, Martel) – 8. Bjalončík (Calof, Cracknell), 44. Bodák (Cracknell), 56. Dvořák (Bjalončík, Cracknell). Rozhodca: Kocúr, Štefik – Bezák, Staššák. Vylúčenie: 5:3. Využitie: 0:0. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:1, 2:1, 2:3.
Je dobojované! Poprad napokon víťazí v dnešnom zápase, keď zvládol otočiť duel a v poslednej päťminútovke strelil víťazný gól na 3:2, ktorým rozhodol o troch bodoch do tabuľky. Hráčmi zápasu sa stali Simon Nathaniel Mack a Peter Bjalončík.
Odo mňa to je už všetko, majte ešte pekný večer!
Odo mňa to je už všetko, majte ešte pekný večer!
Koniec zápasu.
59:25
Prichádza zakázané uvoľnenie, Poprad získava cenné buly v útočnom pásme.
59:04
Oddychový čas pre tím HK Spišská Nová Ves.
59:04
Danick Martel smeroval unikajúci na brankára, pričom bol zostrelený brániacim a vracajúcim sa protihráčom. Vylučovať sa ale nebude!
59:01
Práve sme sa dostali do záverečnej minúty riadnej hracej doby.
58:46
Martin Outhouse je vonku z bránky a domáci to skúšajú v hre bez brankára!
57:55
Bohumil Jank zakončil z pravého kruhu, no napriek tomu, že sa mu otvoril priestor, jeho strela smeruje výrazne mimo.
57:11
Domáci v plnom počte.
55:42
Po neuveriteľných trinástich minútach pokračujeme v hre, Poprad je už v útočnom pásme.
55:11
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves:
2 min., neúspešná trénerská výzva.
2 min., neúspešná trénerská výzva.
55:11
Boli sme svedkami veľmi dlhého rozhodnutia, nakoľko rozhodcovia nechceli podceniť situáciu veľmi tesného momentu v samom závere zápasu. Gól ale platí! A nakoľko to bola trénerská výzva, domáci budú hrať v oslabení.
55:11
Ale pozor! Rozhodcovia smerujú za video a preverovať sa bude postavenie mimo hry, nakoľko si to berú na starosť postranní arbitri.
55:11
Poprad dal gól!
Lenže predĺženie sa v tejto chvíli vzďaľuje, keď ADAM DVOŘÁK dostal prihrávku spoza bránky priamo do bránkoviska a pohotovou koncovkou posiela Poprad do vedenia 3:2!
Asistencie: Peter Bjalončík, Adam Cracknell.
Lenže predĺženie sa v tejto chvíli vzďaľuje, keď ADAM DVOŘÁK dostal prihrávku spoza bránky priamo do bránkoviska a pohotovou koncovkou posiela Poprad do vedenia 3:2!
Asistencie: Peter Bjalončík, Adam Cracknell.
54:54
Puk končí na ochrannej sieti. Vyzerá to tak, že dnešný duel môže pokojne smerovať do predĺženia.
53:15
Joona Jääskeläinen zahodil obrovskú šancu, pričom jeho koncovka skončila na konštrukcii bránky!
53:05
Prichádza zakázané uvoľnenie, po ktorom uvidíme vhadzovanie v útočnom pásme Spišskej Novej Vsi.
52:14
Nepresné nahodenie končí u Martina Outhousa, pred nami je reklamná prestávka.
51:08
Zatiaľ čo popradskí hokejisti smerujú striedať, dopredu bude môcť zamieriť Spišská Nová Ves.
50:01
Práve sme sa dostali do záverečnej desaťminútovky riadnej hracej doby. Stav je naďalej vyrovnaný 2:2.
48:04
Puk sa ocitol mimo hracej plochy, nasleduje reklamná prestávka.
47:45
Spišiaci to vyskúšali s útokom po ľavom krídle, puk už ale smeruje na hokejky súpera.
46:15
Hrať už ale môže domáci celok, ktorý sa zvládol ubrániť a prežil bez ďalšieho inkasovania.
45:18
Sledujeme obrovský tlak popradského tímu, pričom pred pár sekundami zahodil obrovskú tutovku Andrew Calof, ktorý z blízkosti bránky nezakončil presne a puk skončil vytesnený len nad hornou žŕdkou.
44:48
Navyše Popradčania prebrali iniciatívu a chcú otočiť vývoj dnešného zápasu.
43:56
Poprad dal gól!
Je vyrovnané! MARTIN BODÁK to spravil naozaj parádne, keď si po prebratí puku našiel pozíciu na zakončenie v priestore medzi kruhmi, kde sa dokázal presadiť a vyrovnať na 2:2!
Asistencia: Adam Cracknell.
Je vyrovnané! MARTIN BODÁK to spravil naozaj parádne, keď si po prebratí puku našiel pozíciu na zakončenie v priestore medzi kruhmi, kde sa dokázal presadiť a vyrovnať na 2:2!
Asistencia: Adam Cracknell.
42:49
Hra sa nám otočila na opačnú stranu, tentokrát ale Július Hudáček nezasahoval.
41:38
Do útočného pásma sa už podarilo preniknúť Popradčanom, ktorí musia doťahovať jednogólové manko.
40:25
Domáci v plnom počte.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 19:15.
Máme za sebou druhú tretinu, ktorá sa končí vedením Spišskej Novej Vsi, ktorá otočila duel v priebehu približne minúty a pól a vedie tak proti Popradu 2:1.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:53
Sledujeme ďalšiu hromadnú výmenu názorov. Dnes to teda poriadne ostrí medzi oboma mužstvami.
39:25
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves:
2 min. – príliš veľa hráčov na ľade, trest odpyká Alexej Kubat.
2 min. – príliš veľa hráčov na ľade, trest odpyká Alexej Kubat.
39:01
Práve sme sa dostali do záverečnej minúty druhého dejstva.
37:59
Jakub Urbánek v dnešnom zápase dohral a odchádza z trestnej lavice priamo do šatne. Bude z toho presilová hra pre Spišskú Novú Ves.
37:59
Súčasné vylúčenie:
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves:
Milan Pišoja – 5 min..
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Jakub Urbánek – 5 min. + DKZ.
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves:
Milan Pišoja – 5 min..
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Jakub Urbánek – 5 min. + DKZ.
37:59
Milan Pišoja zložil k zemi Jakuba Urbánka, ktorí si to spolu rozdali v pästnom súboji.
37:38
Pri puku už sú aktuálne domáci hokejisti, ktorí sa snažia usadiť v pásme po nahodení na zadný mantinel.
36:13
Prichádza zakázané uvoľnenie, po ktorom uvidíme vhadzovanie v útočnom pásme domácich.
35:27
Puk je aktuálne v moci domácich hokejistov, ktorí však musia bojovať v strednom pásme.
34:37
Július Hudáček zvládol zakročiť po strele z ľavého krídla, následne prichádza k menšej výmene názorov. Nasleduje reklamná prestávka.
34:16
Hostia v plnom počte.
33:53
Hostia takmer vykombinovali súpera so zakončením do prázdnej bránky, domáci len so šťastím prežili!
33:02
Strelecký pokus Petra Bjalončíka končí v moci domáceho brankára, ktorý zvládol úspešne zasiahnuť.
32:16
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves:
2 min. – príliš veľa hráčov na ľade, trest odpyká Xavier Cormier.
2 min. – príliš veľa hráčov na ľade, trest odpyká Xavier Cormier.
32:16
Nasleduje reklamná prestávka, po nej príde k zrejme k presilovej hre hostí.
32:15
Popradčania sa mohli dostať do dobrej pozície z pravej strany, strelecký pokus ale končí zblokovaním.
31:06
Menšie zmätky predviedol Martin Outhouse, ktorý nepristavil či nerozohral puk ideálne a následne čelil strele z pravého krídla.
30:51
Do útoku sa po dlhšom čase pozreli aj hostia, nedokázali sa ale dostať do zakončenia.
30:13
Oddychový čas pre tím HK Poprad.
30:13
Spišská Nová Ves dala gól!
Pozrite sa na to! Domáci otáčajú skóre po veľmi krátkej pasáži, keď strelou od modrej čiary skóruje ďalší obranca, tentokrát CHARLES MARTIN. Spišská Nová Ves sa ujíma vedenia 2:1!
Asistencie: Xavier Cormier, Danick Martel.
Pozrite sa na to! Domáci otáčajú skóre po veľmi krátkej pasáži, keď strelou od modrej čiary skóruje ďalší obranca, tentokrát CHARLES MARTIN. Spišská Nová Ves sa ujíma vedenia 2:1!
Asistencie: Xavier Cormier, Danick Martel.
29:56
Pokračujeme aktivitou zo strany Spišskej Novej Vsi, ktorá sa rozostavila v útočnom pásme.
28:47
Spišská Nová Ves dala gól!
Hoci sa zdalo, že ďalšia veľká šanca domácich zostane nevyužitá, následne sa presnou strelou z pravej strany prezentoval obranca SIMON NATHANIEL MACK, ktorý prestrelil Júliusa Hudáčka a vyrovnáva na 1:1!
Asistencie: Róbert Džugan, Patrik Števuliak.
Hoci sa zdalo, že ďalšia veľká šanca domácich zostane nevyužitá, následne sa presnou strelou z pravej strany prezentoval obranca SIMON NATHANIEL MACK, ktorý prestrelil Júliusa Hudáčka a vyrovnáva na 1:1!
Asistencie: Róbert Džugan, Patrik Števuliak.
27:46
Prichádza však ďalšie zakázané uvoľnenie Popradu, vrátime sa pred bránku Júliusa Hudáčka.
27:26
Tentokrát z toho zakázané uvoľnenie nie je, popradskí hokejisti budú musieť hrať.
26:40
Ďalšia veľká šanca domácich, Xavier Cormier však nedokázal napriek aktívnej snahe doraziť puk do siete z blízkosti pravej tyčky.
26:28
Puk prechádza len cez všetky čiary, Popradčania a tak previnili zakázaným uvoľnením.
25:51
Július Hudáček čelil zakončeniu z pravého kruhu, pričom dokázal uspieť svojim betónom.
25:02
Pokračujeme vhadzovaním v útočnom pásme Spišskej Novej Vsi, ktorá sa pokúsi o vyrovnanie.
23:35
Joona Jääskeläinen mal obrovskú šancu, jeho zakončenie ale skončilo tesne pravej žŕdky!
23:28
Píska sa zakázané uvoľnenie, po ktorom navyše sledujeme šarvátku dvoch hráčov v blízkosti domácej striedačky.
22:41
Július Hudáček zvládol zakročiť na opačnej strane, keď ukryl puk vo svojej lapačke, čím zároveň prerušil hru.
21:39
Vyhodený puk nesmeruje na zakázané uvoľnenie, Spišská Nová Ves tak bude musieť hrať.
21:06
Bránka Martina Outhousa je posunutá, rozhodcovia tak musia prerušiť hru.
20:50
Do útočného pásma sa už dostali popradskí hokejisti, ktorí sa snažia zakončiť.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 18:21.
Máme za sebou úvodnú dvadsaťminútovku, ktorá priniesla otvárací presný zásah Petra Bjalončíka, vďaka ktorému vedie Poprad 1:0.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:01
Práve sme sa dostali do záverečnej minúty prvej tretiny.
18:38
Pred nami je posledná reklamná prestávka v rámci úvodnej tretiny.
18:18
Rozhodcovia vykazujú hru do útočnej tretiny domáceho mužstva.
17:45
Domáci v plnom počte.
16:34
Sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme hostí, na pozore musí byť Martin Outhouse.
16:11
Vo vlastnom oslabení pohrozil Matej Paločko, jeho koncovka z ľavého krídla ale končí moci Júliusa Hudáčka.
15:45
Nasleduje ďalšia reklamná prestávka, po nej si presilovú hru zahrajú aj Popradčania.
15:45
Vylúčenie v tíme HK Spišská Nová Ves:
Michal Gago – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
Michal Gago – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
14:38
Hostia v plnom počte, čím zároveň prežili oslabenie o dvoch hráčov.
14:07
Domáci hráči smerujú po puk za vlastnú bránku, odkiaľ odštartuje akciu Charles Martin.
13:50
Adrián Valigura naskakuje na ľad a Popradčania už hrajú vo štvorici.
13:08
Július Hudáček so skvelým semaforom, keď zneškodnil obrovskú šancu Joonu Jääskeläinena z ľavého kruhu!
12:38
Ale pozor! Spišská Nová Ves si zahrá presilovú hru o dvoch hráčov, ktorá bude trvať vyše jednej minúty.
12:38
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Adam Dvořák – 2 min., sekanie.
Adam Dvořák – 2 min., sekanie.
12:24
Naďalej sledujeme domácich hráčov rozostavených v útočnom pásme.
11:50
Smerujeme vôbec do prvej reklamnej prestávky dnešného zápasu, po nej si Spišská Nová Ves zahrá presilovú hru.
11:50
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Adrián Valigura – 2 min., sekanie.
Adrián Valigura – 2 min., sekanie.
11:39
Adrián Valigura to skúšal individuálnym prienikom, následne ale jeho koncovku zastavil Martin Outhouse.
10:55
Hráme dlhšie bez prerušenia, pričom sa dianie prelieva zo strany na stranu.
09:33
Spišská Nová Ves sa zvládla rozostaviť v útočnom pásme, kde si pripravuje streleckú koncovku.
08:49
Sledovať budeme ďalšie vhadzovanie pred slovenským brankárom Júliusom Hudáčkom.
07:53
Vyhodený puk od Popradčanov končí len na zakázanom uvoľnení, Spišiaci sa tak dostanú do svojho útočného pásma.
07:03
Poprad dal gól!
Už keď sa zdalo, že kombinácia hostí nebude úspešná, sa k odrazenému puku pred bránkoviskom dostal PETER BJALONČÍK, ktorý ľahkým usmernením prekonal domáceho brankára a poslal Poprad do vedenia 1:0!
Asistencie: Andrew Calof, Adam Cracknell.
Už keď sa zdalo, že kombinácia hostí nebude úspešná, sa k odrazenému puku pred bránkoviskom dostal PETER BJALONČÍK, ktorý ľahkým usmernením prekonal domáceho brankára a poslal Poprad do vedenia 1:0!
Asistencie: Andrew Calof, Adam Cracknell.
05:57
Popradčania sa držia v útočnom pásme, pričom jeden z domácich hráčov zlomil hokejku.
05:11
Puk je naďalej v moci popradských hokejistov, ktorí sa zatiaľ prezentujú aktívnejším dojmom.
04:08
Hoci domáci hokejisti vyhodili puk, zakázané uvoľnenie z toho nebude. Hrať však môže Poprad.
03:22
Adam Dvořák mohol otvoriť skóre dnešného zápasu po prihrávke spoza bránky, jeho pokus ale končí v moci domáceho brankára! Veľká šanca sa končí neúspechom.
02:46
Martin Outhouse čelil ďalšiemu zakončeniu z ľavej strany, puk však udržal vo svojej moci, čím znova prerušil hru.
02:39
Pokračovať budeme ďalším vhadzovaním v útočnom pásme hosťujúceho Popradu, ktorý sa drží v útočnom pásme.
02:17
Puk už končí v moci domáceho brankára, pričom sa dnes medzi tri tyčky postavil Martin Outhouse.
01:30
Dopredu smerovali už aj domáci hokejisti, následne sa ale vyznamenala súperova defenzíva.
01:01
Prichádza zakázané uvoľnenie na domácej strane, sledovať tak budeme vhadzovanie v útočnom pásme Popradu.
00:33
Do útoku už smerujú hostia z Popradu, ktorí sa snažia zaútočiť po svojej pravej strane.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK Spišská Nová Ves: Outhouse (Surák) – Martin, Romaňák, A. Žiak, Mack, Groch, M. Pišoja, Belluš – Martel, Cormier, Hodas – Frankovič, Šramaty, Jääskeläinen – Džugan, Paločko, Števuliak – Kubat, Gago, Lapšanský.
HK Poprad: Hudáček (Belányi) – Jank, Bodák, Lefebvre, J. Marcinko, Brincko, Mezovský, Brath, Nemčík – Dvořák, Coulter, Šotek – Calof, Cracknell, Bjalončík – Suchý, Urbánek, Valigura – Stanček, Kundrik, P. Rychlík.
HK Spišská Nová Ves: Outhouse (Surák) – Martin, Romaňák, A. Žiak, Mack, Groch, M. Pišoja, Belluš – Martel, Cormier, Hodas – Frankovič, Šramaty, Jääskeläinen – Džugan, Paločko, Števuliak – Kubat, Gago, Lapšanský.
HK Poprad: Hudáček (Belányi) – Jank, Bodák, Lefebvre, J. Marcinko, Brincko, Mezovský, Brath, Nemčík – Dvořák, Coulter, Šotek – Calof, Cracknell, Bjalončík – Suchý, Urbánek, Valigura – Stanček, Kundrik, P. Rychlík.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 12. kola stretne HK Spišská Nová Ves a HK Poprad.
Spišiaci majú za sebou výborný štart do nového ročníka, keď sa aktuálne nachádzajú na 4. mieste so ziskom 22 bodov. Navyše od konca septembra zvládli odohrať sedem stretnutí, z ktorých si odniesli až šesť výhier. Hoci tá posledná prehra prišla v predposlednom kole proti Nitre, chuť si napravili včera, keď zdolali Košice 3:0.
Poprad je na tom ešte lepšie, keď okupuje 2. pozíciu, pričom nazbieral doposiaľ 23 bodov. Hoci ročník kamzíci odštartovali práve porážkou po predĺžení so Spišskou Novou Vsou, aktuálne ťahajú sériu štyroch výhier po triumfe s Liptovským Mikulášom, Michalovcami, Zvolenom a Trenčínom.
Spišiaci majú za sebou výborný štart do nového ročníka, keď sa aktuálne nachádzajú na 4. mieste so ziskom 22 bodov. Navyše od konca septembra zvládli odohrať sedem stretnutí, z ktorých si odniesli až šesť výhier. Hoci tá posledná prehra prišla v predposlednom kole proti Nitre, chuť si napravili včera, keď zdolali Košice 3:0.
Poprad je na tom ešte lepšie, keď okupuje 2. pozíciu, pričom nazbieral doposiaľ 23 bodov. Hoci ročník kamzíci odštartovali práve porážkou po predĺžení so Spišskou Novou Vsou, aktuálne ťahajú sériu štyroch výhier po triumfe s Liptovským Mikulášom, Michalovcami, Zvolenom a Trenčínom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.