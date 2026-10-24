Rekordná návšteva sezóny. Posledný tím súťaže potrápil Spartu a dotiahol duel až do predĺženia

Česká extraliga - 14. kolo
HC Sparta Praha - HC Olomouc 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 36. Řepík (Hradec, N. Seppälä), 65. J. Blümel (Chlapík, M. Špaček) - 58. J. J. Kos (Freibergs, Herčík)
Rozhodcovia: Květoň, Turhobr - Frodl, J. Sloboda
Diváci: 15.393
Hokejisti Sparty porazili v predohrávke 14. kola českej extraligy Olomouc 2:1 po predĺžení, keď uspeli po dvoch porážkach a v neúplnej tabuľke sa posunuli na 7. miesto.
Zápas, ktorý sledovalo 15.139 divákov, čo je najvyššia návšteva v doterajšom priebehu sezóny, rozhodol v čase 64:34 v presilovke Matej Blümel. Olomouc je aj naďalej posledný.
Sparťania po piatkovej porážke v Liberci pozmenili zloženie všetkých útokov, ich zverenci však zápas očakávaným náporom nezačali.
Vypracovali si síce hernú aj streleckú prevahu, výraznejšie šance ale nie. V prvej tretine im ku gólu nepomohli ani tri presilové hry, pri tretej sa dokonca do brejku dostal hosťujúci Macuch, zakončil ho ale nepresnou strelou.
V 22. min bol vylúčený Blümel a prvú početnú výhodu si zahrali aj hostia. Do šance sa dostal Navrátil, nepodarilo sa mu ale zakončiť ideálne a Kovář jeho strelu vyrazil.
Hostia síce skórovať nedokázali, podarilo sa im však s Pražanmi vyrovnať krok a postupne sa zvyšoval aj ich počet streleckých zakončení.
Čakanie na prvý gól v zaplnenej aréne ukončil v 36. min Řepík. Využil menšie zaváhanie hostí pri striedaní a po rýchlom protiútoku prestrelil Cichoneho.
Navýšiť vedenie domácich mohol v závere druhej časti Špaček, neuspel rovnako ako v tretej časti pri presilovke Pospíšil, ktorý zakončil tesne vedľa.
V 47. minúte sa hosťom po rýchlom protiútoku podarilo prekonať Kovářa, Tomeček ale dorazil strelu Davida Vitoucha úmyselným kopnutím korčúľ, čo si rozhodcovia potvrdili pri videu. Sparta tak aj naďalej držala tesné vedenie.
V 52. min mohol pridať pokoj na hokejky domácich hráčov Sekáč, individuálne sa dostal až pred Cichoneho, lenže gólmana, ktorý debutoval v extralige za Spartu, neprekonal.
Aj vďaka tomu mohol Olomouc vyrovnať. Hostia v 58. min odvolali brankára a power play za päť sekúnd využili. Freibergsovu strelu tečoval Kos a pripravil Kovářa o prvé čisté konto v sezóne.
Zápas tak dospel do predĺženia, ktoré ukončil v presilovke Blümel.