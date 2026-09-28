Karlove Vary so Slovákmi oslavujú najtesnejšiu výhru. Prahu dobyli jediným gólom

Česká extraliga - dohrávka 5. kola
HC Sparta Praha - Energie Karlove Vary 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Gól: 25. Beránek
Hokejisti Karlových Varov zvíťazili v pondelkovej dohrávke 5. kola českej extraligy na ľade Sparty Praha 1:0.
Karlove Vary tak nadviazali na predchádzajúce víťazstvo 5:1 nad Českými Budějovicami a v tabuľke im patrí štvrtá priečka.
V zostave hostí nastúpili aj slovenskí útočníci Jakub Minárik a Adam Lukošik.
Pred najvyššou návštevou doterajšieho priebehu sezóny 13.424 divákov rozhodol jediným gólom v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Svoje prvé čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl.
Pražania podľahli Západočechom po šiesty raz z posledných siedmich vzájomných súbojov pred svojimi divákmi a ani pri druhom domácom štarte v sezóne nebodovali.