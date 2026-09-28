Karlove Vary so Slovákmi oslavujú najtesnejšiu výhru. Prahu dobyli jediným gólom

Hokejisti HC Energie Karlovy Vary
Hokejisti HC Energie Karlovy Vary (Autor: Facebook/HC Energie Karlovy Vary)
TASR, ČTK|28. sep 2026 o 18:39
ShareTweet0

Sparta nebodovala ani v druhom domácom zápase sezóny.

Česká extraliga - dohrávka 5. kola

HC Sparta Praha - Energie Karlove Vary 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Gól: 25. Beránek

Hokejisti Karlových Varov zvíťazili v pondelkovej dohrávke 5. kola českej extraligy na ľade Sparty Praha 1:0.

Karlove Vary tak nadviazali na predchádzajúce víťazstvo 5:1 nad Českými Budějovicami a v tabuľke im patrí štvrtá priečka.

V zostave hostí nastúpili aj slovenskí útočníci Jakub Minárik a Adam Lukošik.

Pred najvyššou návštevou doterajšieho priebehu sezóny 13.424 divákov rozhodol jediným gólom v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Svoje prvé čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl.

﻿Pražania podľahli Západočechom po šiesty raz z posledných siedmich vzájomných súbojov pred svojimi divákmi a ani pri druhom domácom štarte v sezóne nebodovali.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Hokejisti HC Energie Karlovy Vary
    Hokejisti HC Energie Karlovy Vary
    Karlove Vary so Slovákmi oslavujú najtesnejšiu výhru. Prahu dobyli jediným gólom
    dnes 18:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Karlove Vary so Slovákmi oslavujú najtesnejšiu výhru. Prahu dobyli jediným gólom