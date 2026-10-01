VIDEO: Lantoši sa inšpiroval Daňom a oklamal súpera. Jeho tím sa musel skloniť pred súperom

Róbert Lantoši
Róbert Lantoši (Autor: Facebook/Banes Motor České Budějovice)
ČTK|1. okt 2026 o 21:20
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Hostí vedie slovenský tréner Róbert Petrovický.

Česká extraliga - 7. kolo

HC Sparta Praha - Motor České Budějovice 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Góly: 32. Špaček, 42. Hyka, 54. Shore, 60. Chlapík – 13. Olesen (Lantoši), 53. Ahl

Slovenský hokejový útočník Róbert Lantoši si pripísal asistenciu vo štvrtkovom zápase 7. kola českej extraligy, v ktorom jeho České Budějovice prehrali na ľade Sparty Praha 2:4.

VIDEO: Asistencia Lantošiho

Hostia, ktorých vedie slovenský tréner Róbert Petrovický, utrpeli druhú prehru za sebou. V tabuľke majú naďalej 10 bodov a klesli na piate miesto o skóre za Spartu.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Róbert Lantoši
    Róbert Lantoši
    VIDEO: Lantoši sa inšpiroval Daňom a oklamal súpera. Jeho tím sa musel skloniť pred súperom
    dnes 21:20
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