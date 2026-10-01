VIDEO: Lantoši sa inšpiroval Daňom a oklamal súpera. Jeho tím sa musel skloniť pred súperom

Česká extraliga - 7. kolo
HC Sparta Praha - Motor České Budějovice 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Góly: 32. Špaček, 42. Hyka, 54. Shore, 60. Chlapík – 13. Olesen (Lantoši), 53. Ahl
Slovenský hokejový útočník Róbert Lantoši si pripísal asistenciu vo štvrtkovom zápase 7. kola českej extraligy, v ktorom jeho České Budějovice prehrali na ľade Sparty Praha 2:4.
VIDEO: Asistencia Lantošiho
Hostia, ktorých vedie slovenský tréner Róbert Petrovický, utrpeli druhú prehru za sebou. V tabuľke majú naďalej 10 bodov a klesli na piate miesto o skóre za Spartu.