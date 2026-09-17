Po zrážke ju už lekári nezachránili. Mladá bývalý hokejistka zomrela v Budapešti

(Autor: FTC Jégkorong)
SITA|17. sep 2026 o 15:15
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Nehoda sa stala, keď hokejistka jazdila na bicykli.

Maďarský hokejový klub Ferencváros Budapešť oznámil tragickú správu o náhlom úmrtí bývalej hráčky len 23-ročnej Réky Papacsekovej. Zomrela pri dopravnej nehode.

Okrem účinkovania v maďarskej lige hrala aj v rakúskej ženskej lige DEBL, kde získala majstrovský titul. Bola tiež členkou maďarských mládežníckych reprezentácií.

"S hlbokým zármutkom oznamujeme tragickú a náhlu smrť Papacsekovej, ktorá zahynula pri nehode.

Pamiatku našej vynikajúcej športovkyne si uctíme – a pripomenieme si roky, ktoré strávila v našom klube – dňa 17. septembra na zimnom štadióne.

Pozývame všetky jej bývalé spoluhráčky, priateľov i členov hokejovej komunity, aby sa k nám pripojili, rozlúčili sa s ňou a zapálili sviečku na jej pamiatku," dodal tím.

Nehoda sa stala, keď jazdila na bicykli v Budapešti a na križovatke ju zrazilo s nákladným vozidlom na prepravu betónu.

Stalo sa tak v momente, keď auto odbočovalo, pričom cyklistka uviazla pod ním. Jej život sa lekárom nepodarilo zachrániť.

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Po zrážke ju už lekári nezachránili. Mladá bývalý hokejistka zomrela v Budapešti
Po zrážke ju už lekári nezachránili. Mladá bývalý hokejistka zomrela v Budapešti
Po zrážke ju už lekári nezachránili. Mladá bývalý hokejistka zomrela v Budapešti
dnes 15:15
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