Ďalší prešľap SZĽH? Kto odmietne projekt, nemusí byť nominovaný

Slovenský zväz ľadového hokeja dáva hráčom nominovaným do projektu podpísať tlačivo, podľa ktorého hráč v prípade odmietnutia musí brať na vedomie, že nemusí byť nominovaný do reprezentačných družstiev Slovenskej republiky.

To by možno vysvetľovalo, prečo počas poslednej reprezentačnej prestávky neboli do reprezentácie SR 18 nominovaní hokejisti z HK Nitra, pretože z výkonnostných dôvodov to príliš zmysel nedávalo, keďže patria k jej lídrom.

Hrať vysoké minúty v extralige alebo SHL popri skúsených hokejistoch by malo byť z pohľadu rozvoja mladého hráča prínosnejšie ako projekt centralizovanej prípravy.

V ňom by mali dostávať šancu herne rásť tie talenty, ktoré práve takúto možnosť nemajú a ich kluby im nedávajú dostatočný priestor medzi mužmi.