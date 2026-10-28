Severskí súperi aj Česko. Slovenskú dvadsiatku čaká v novembri nabitý turnaj

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov absolvuje počas prvého novembrového týždňa štyri zápasy na prípravnom turnaji vo švédskom Nyköpingu.
V priebehu necelých 72 hodín si zverenci Petra Frühaufa zmerajú sily postupne so Švédskom, Fínskom, Švajčiarskom a Českom. V zozname hráčov musel realizačný tím pred pondelkovým zrazom spraviť z dôvodu zranení niekoľko zmien.
Slovákov najprv v stredu 4. novembra čakajú domáci Švédi o 15.00 h, o deň neskôr v tom istom čase Fíni a do tretice o 15-tej aj v piatok Švajčiari. S Čechmi sa stretnú v sobotu o 14.00 h.
„Švédi a Fíni budú mať obrovskú kvalitu. Česi zložia káder z hráčov, ktorí pôsobia v extralige a ich prvej lige. Pre našich chlapcov to bude ostrá previerka. Niektorí na takejto úrovni v dvadsiatke ešte nehrali.
Budeme hľadať charakterových hráčov, dostatočne odolných a schopných plniť systémové veci. Takých, ktorí sú ochotní vyjsť z komfortnej zóny, čeliť únave a kvalite, ktorá nás čaká,“ povedal Frühauf podľa webu hockeyslovakia.sk.
V porovnaní s pôvodnou nomináciou vypadli brankár Jakub Husár, obranca Oliver Botka a útočník Tomáš Selič, všetko vicemajstri sveta do 18 rokov z apríla tohto roka a nosní hráči ďalšieho úspechu slovenského mládežníckeho hokeja v podobe 4. miesta na letnom Hlinka Gretzky Cupe v Kanade.
„Všetci majú komplikovanejšie zranenie v spodnej časti tela, ktoré ich odstaví z hry na niekoľko týždňov. Je to škoda. Chceli sme vidieť viacero chlapcov z osemnástky a letného Hlinka Gretzky Cupu, kde sa ukázali vo výbornom svetle,“ doplnil Frühauf.
Väčšina hráčov na zozname pôsobí na Slovensku alebo v susednom Česku. Výnimkami sú obranca Jakub Floriš a útočník Ivan Berčík. Floriš pôsobí vo fínskom klube Lukko Rauma a v tomto ročníku dostal priestor už aj v najvyššej fínskej súťaži. Berčík hráva v USA za Houston Bulls v nižšej juniorskej súťaži NAHL.
Podľa Frühaufa je na hráčoch, aby vo Švédsku zabojovali o miestenku v záverečnej príprave na svetový šampionát. MS do 20 rokov sa budú konať od 26. decembra 2026 do 6. januára 2027 v Kanade. Slováci v meste Red Deer vyzvú okrem práve Švédov a Fínov aj rovesníkov z USA a Nemecka.
„Nerád hovorím, že tá najväčšia kvalita nám chýba. Môžem však povedať, že smerom k nominácii do záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta máme ešte minimálne sedem a viac voľných miest.
Sledujeme formu aj zdravotný stav chalanov. V konečnom dôsledku to môže byť možno aj desať či jedenásť chalanov, ktorí sa z tohto výberu môžu dostať do záverečnej prípravy na svetový šampionát, v ktorej budeme mať 28 hráčov. Pevne verím, že chalani nás presvedčia, že si zaslúžia miestenku na prípravu do Kanady,“ dodal Frühauf.
Nominácia SR 20 na Turnaj piatich krajín v Nyköpingu
Brankári: Patrik Brezáni (HKM Zvolen/HK Žiar nad Hronom), Denis Čelko (HC Oceláři Třinec)
Obrancovia: Dávid Stančík (HC Košice), Marko Požgay (HKM Zvolen/HK Žiar nad Hronom), Tomáš Vajko (Vlci Žilina - mládež), Patryk Zubek (HC Sparta Praha), Matej Bereš (HC Slovan Bratislava - mládež), Jakub Floriš (Lukko Rauma/Fín. - od 3.11. do 7.11.)
Útočníci: Lukáš Tomka (HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA), Dávid Baláž, Kristián Kriška (obaja HC Prešov), Šimon Potočka (HC Slovan Bratislava), Ivan Matta (HK Dukla Michalovce), Martin Kalis (HK Dukla Trenčín), Adam Kalman (HK Nitra), Richard Unterfranc (HKM Zvolen - mládež), Kristián Macák (Vlci Žilina - mládež), Dávid Bórik, Matúš Válek (obaja HC Dynamo Pardubice), Michal Lazovský (HC Oceláři Třinec), Alex Marek (HC Sparta Praha), Ivan Berčík (Houston Bulls/USA - od 03.11.)
Program turnaja
streda 4. novembra:
15.00 Švajčiarsko – Česko
19.00 SLOVENSKO – Švédsko
štvrtok 5. novembra:
15.00 Fínsko – SLOVENSKO
19.00 Švajčiarsko – Švédsko
piatok 6. novembra:
15.00 SLOVENSKO – Švajčiarsko
19.00 Česko – Fínsko
sobota 7. novembra:
14.00 Česko – SLOVENSKO
18.00 Švédsko – Fínsko
nedeľa 8. novembra:
12.00 Fínsko – Švajčiarsko
16.00 Švédsko – Česko