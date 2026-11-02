Slovenskú reprezentáciu trápia zranenia. Országhovi vypadlo až sedem hráčov

V pozadí tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu
V pozadí tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|2. nov 2026 o 10:15
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Tréneri vybrali náhradníkov z domácej Tipsport ligy.

Pred Nemeckým pohárom 2026 sa musela slovenská hokejová reprezentácia vyrovnať s viacerými absenciami.

Do pondelňajšieho zrazu sa vedeniu národného tímu zo zdravotných dôvodov ospravedlnilo až sedem hráčov. Nahradila ich šestica hokejistov.

Do nominácie pribudol brankár Patrik Jurčák, obrancovia Martin Bodák a František Gajdoš a útočníci Marek Valach, Filip Krivošík a Peter Bjalončík. Posledný z nich si v Düsseldorfe pripíše premiérový reprezentačný štart.

Absencie sa hlavnému trénerovi Vladimírovi Országhovi začali zbierať krátko po oznámení pôvodnej nominácie. Medzi prvými vypadli pre zranenie brankár Roman Rychlík a dvojica hráčov Liberca Michal Ivan a Martin Faško-Rudáš.

Vedenie tímu následne povolalo útočníka Liptovského Mikuláša Matúša Vojtecha, ten sa však tiež zranil. Tesne pred pondelňajším zrazom z nominácie vypadli zo zdravotných dôvodov aj skúsení útočníci Róbert Lantoši a Alex Tamáši.

„Ospravedlnenky sa nám zbierali postupne. Je to škoda, ale treba zdôrazniť, že vo všetkých siedmich prípadoch išlo o zdravotné dôvody. Mali sme pripravený zoznam náhradníkov, z ktorého sme vyberali, no aj ten sa nám v nedeľu večer výrazne zmenšoval,“ povedal Országh.

Napokon sa podarilo nahradiť všetkých, a tak Slováci do Nemecka vycestujú podľa pôvodného plánu: s dvoma brankármi, deviatimi obrancami a štrnástimi útočníkmi. „Do Nemecka vycestujeme tak, ako sme pôvodne plánovali,“ dodal tréner.

Na pondelňajší zraz by malo doraziť 24 hokejistov. Filip Krivošík sa po doliečení drobnej virózy pripojí na utorňajšom tréningu.

Nominácia Slovenska na Nemecký pohár 2026

Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno).

Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Mislav Rosandič (HC Košice), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitaloš (HK Nitra).

Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica).

Program Nemeckého pohára 2026

Muži:

štvrtok 5. novembra:

16.15 Lotyšsko – Slovensko

19.45 Nemecko – Rakúsko

sobota 7. novembra:

15.00 Slovensko – Rakúsko

18.30 Nemecko – Lotyšsko

nedeľa 8. novembra:

11.00 Lotyšsko – Rakúsko

14.45 Nemecko – Slovensko

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