Slovenky začnú sezónu turnajom na východe. V kádri figuruje aj posila zo zámoria

Slovenské hokejistky.
Slovenské hokejistky. (Autor: TASR)
TASR|7. aug 2026 o 17:36
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Premiéru na reprezentačnej lavičke absolvuje Tomáš Turňa.

Slovenská ženská hokejová reprezentácia odštartuje novú sezónu na domácej pôde.

Pod vedením hlavného trénera Tomáša Turňu sa predstaví na turnaji IIHF European Cup of Nations v Bardejove, kde si od 20. do 22. augusta zmeria sily s Rakúšankami, Taliankami a Holanďankami.

V nominácii na tréningový kemp figuruje 25 hráčok, v menoslove na úvodné podujatie ročníka bude 23 dievčat.

Po výcvikovom tábore opustia tím útočníčka Tatiana Blichová a obrankyňa Lily Sternová, ktoré následne zamieria do univerzitných tímov v zámorí.

V kádri slovenskej ženskej reprezentácie sa po niekoľkoročnej prestávke opäť objaví útočníčka Elle Hartjeová.

Dvadsaťpäťročná rodáčka z amerického Detroitu v minulosti hrávala za ŠKP Bratislava a má slovenský pas.

Slovensko však zatiaľ nereprezentovala na vrcholnom podujatí, iba v prípravných dueloch. V uplynulých dvoch sezónach hrávala v najkvalitnejšej ženskej súťaži sveta PWHL za New York Sirens.

„Chceme vidieť v akcii čo najviac dievčat, s ktorými nebudeme môcť pracovať počas ďalších podujatí v sezóne, keďže budú pôsobiť v Severnej Amerike. Napriek tomu nám budú chýbať Ema Tóthová, Nela Lopušanová a Lívia Debnárová, ktoré čaká premiérová sezóna v NCAA. Ďalšie dve spomenuté hráčky, Blichová a Sternová, budú s nami trénovať iba pred turnajom,“ objasnil hlavný tréner Tomáš Turňa pre hockeyslovakia.sk.

Program turnaja IIHF European Cup of Nations

Štvrtok 20. augusta

Taliansko - Holandsko (13.00)

Rakúsko - Slovensko (17.00)

Piatok 21. augusta

Holandsko - Rakúsko (13.00)

Slovensko - Taliansko (17.00)

Sobota 22. augusta

Rakúsko - Taliansko (10.30)

Slovensko - Holandsko (14.30)

Premiérový turnaj

Pre štyridsaťštyriročného kouča bude bardejovský turnaj premiérový na reprezentačnej lavičke a bude slúžiť aj na spoznávanie tímu.

„Čaká nás prvý tréningový kemp a turnaj, navyše v prípravnom období pred začiatkom sezóny. Musíme si preto nastaviť reálne očakávania.

Dievčatá sa pripravovali v rôznych podmienkach, niektoré individuálne, niektoré s tímom.

Zameriame sa predovšetkým na predstavenie herného konceptu, pri ktorom budeme vychádzať z výbornej roboty realizačného tímu v minulých sezónach, a chceme ho upraviť len v malých detailoch,“ pokračoval Turňa.

Zraz slovenského tímu je naplánovaný na pondelok 17. augusta. Úvodné tri dni budú venované tréningovému procesu.

Prvý duel odohrajú Slovenky vo štvrtok 20. augusta o 17.00 proti Rakúšankám, druhý v piatok 21. augusta o 17.00 proti Taliankam a záverečný tretí v sobotu 22. augusta o 14.30 proti Holanďankám.

Rozdiely medzi družstvami sú malé

„Očakávam veľmi vyrovnaný turnaj, keďže všetky tieto tímy patria do podobnej výkonnostnej skupiny.

Aj posledné majstrovstvá sveta našej A-skupiny I. divízie ukázali, že o umiestnení na prvom až štvrtom mieste môže rozhodovať výsledok jedného zápasu.

Rozdiely medzi družstvami sú malé, a tak to budú určite kvalitné konfrontácie,“ vyjadril sa Turňa.

Slovenské reprezentantky sa predstavili na domácom turnaji naposledy ešte v decembri 2024, keď v Piešťanoch nastúpili na tri duely predkvalifikácie o postup na ZOH 2026. Po vyše roku a pol majú opäť šancu potešiť slovenských fanúšikov dobrými výkonmi.

„Ženská reprezentácia nehráva domáce turnaje často a zároveň sa len sporadicky dostáva do menších miest ako je Bardejov.

Každej hráčke určite pomôže podpora z tribún, aby podala čo najlepší výkon. Preto verím, že si fanúšikovia nájdu cestu na štadión a užijú si zápasy,“ uzavrel tréner.

Vstup na všetky zápasy turnaja IIHF European Cup of Nations bude voľný.

Nominácia Slovenska

Brankárky: Simona Hupková (HK PSRŽ Bratislava), Zuzana Tomečková (MHK-Martin), Mariana Sumegová (Bourget College Varsity/Kan.)

Obrankyne: Simone Martina Bednáriková (ECDC Memmingen/Nem.), Lucia Drábeková (HC ŠKP Bratislava), Ema Gálisová, Hana Krákorová, Laura Šuliková (všetky Petržalka Hockey Team), Bianka Kostková (Ottawa Jr. 67´s/Kan.), Romana Košecká (Sabres St. Pölten/Rak.), Emília Leskovjanská (ECDC Memmingen/Nem.), Lily Sternová (Connecticut College/USA, do 19. 8.)

Útočníčky: Lilien Beňáková (St. Lawrence University/USA), Tatiana Blichová (Lindenwood University/USA, do 19. 8.), Hana Fančovičová, Júlia Matejková, Nikola Nemčeková (všetky Petržalka Hockey Team), Lucia Halušková (HC Davos Ladies/Švaj.), Danielle Ava Hartjeová (New York Sirens/USA), Janka Hlinková (Sabres St. Pölten/Rak.), Laura Jancsóová (HK Nitra ženy), Barbora Kapičáková (HV 71/Švéd.), Gabriela Lačná (OHA Mavericks Tardiff/Kan.), Michaela Sophia Paulínyová (Lindenwood University/USA), Barbara Sibertová (University of British Columbia/Kan.)

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