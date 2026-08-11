Žilina v príprave zdolala Banskú Bystricu, Oremusov tím uspel vo Zvolene

Hokejisti HKM Zvolen prehrali vo svojom prvom prípravnom zápase pred novou sezónou s českým Zlínom 0:1. O jediný gól stretnutia sa postaral v 49. minúte Radek Číp.
Vlci Žilina zvíťazili nad HC '05 Banská Bystrica 3:1. O triumfe rozhodli v druhej tretine, v ktorej sa presadili Marek Korenčík a Tomáš Török.
V tretej časti zvýšil Peter Repčík na 3:0, za hostí skorigoval Dominik Jendek.
prípravné zápasy - pondelok:
HKM Zvolen - RI Okna Berani Zlín 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Gól: 49. Číp (Ondračka)
Vlci Žilina - HC '05 Banská Bystrica 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly: 31. Korenčík (Harris, Macák), 38. Török (Korenčík, Holenda), 46. Repčík (Walega, Gachulinec) - 52. Jendek (Gašo, Varga)