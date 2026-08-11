Žilina v príprave zdolala Banskú Bystricu, Oremusov tím uspel vo Zvolene

Daniel Gachulinec
Daniel Gachulinec (Autor: Vlci Žilina)
TASR|11. aug 2026 o 20:32
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Zvolen na úvod prípravy nedokázal skórovať.

Hokejisti HKM Zvolen prehrali vo svojom prvom prípravnom zápase pred novou sezónou s českým Zlínom 0:1. O jediný gól stretnutia sa postaral v 49. minúte Radek Číp.

Vlci Žilina zvíťazili nad HC '05 Banská Bystrica 3:1. O triumfe rozhodli v druhej tretine, v ktorej sa presadili Marek Korenčík a Tomáš Török.

V tretej časti zvýšil Peter Repčík na 3:0, za hostí skorigoval Dominik Jendek.

prípravné zápasy - pondelok:

HKM Zvolen - RI Okna Berani Zlín 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Gól: 49. Číp (Ondračka)

Vlci Žilina - HC '05 Banská Bystrica 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Góly: 31. Korenčík (Harris, Macák), 38. Török (Korenčík, Holenda), 46. Repčík (Walega, Gachulinec) - 52. Jendek (Gašo, Varga)

Tipsport liga

Daniel Gachulinec
Daniel Gachulinec
Žilina v príprave zdolala Banskú Bystricu, Oremusov tím uspel vo Zvolene
dnes 20:32
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