Poriadna prestrelka na záver. Mladí Slováci v poslednom zápase padli až v predĺžení

Slovenskí hokejisti do 17 rokov.
Slovenskí hokejisti do 17 rokov. (Autor: Ronald Hansel)
Sportnet, TASR|18. aug 2026 o 17:23
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Proti Američanom strelili šesť gólov.

Turnaj 4 krajín hráčov do 17 rokov

Slovensko - USA 6:7 (1:2, 3:3, 2:1 - 0:1)

Góly: 19. Milanič (Mojžiš), 22. Školiak (Lipovský), 25. Jankulár (Školiak, Berčík), 39. Lipovský (Šušoliak, Mojžiš), 44. Lipovský, 60. Školiak (Šušoliak, Švajda) - 1. Hall (Godbout), 9. Kelly (Aufderheide), 24. Colmer (Slavick, Ellingsen), 34. Bimmerle (Slavick), 36. Ellingsen (Slavick), 57. Saumweber (Slavick, Colmer), 62. Meier (Colmer)

Slovensko: Petrovič (Jaroš) – Púrok, Jankulár, Kasanický, Gazdag (A), Kopčan, Bojňanský, Jurči, Hadaš – Milanič, Orban, Mojžiš – Švajda, Šušoliak (C), Norocký – Berčík, Lipovský (A), Školiak – Ťapuš, Cvešper, Bednár.

USA: Pastor (Dwyer) – Aufderheide, Deraney (A), Zhukov, Godbout, Lappan, Laurila – Meier, Kelly, Bimmerle – Riehl (C), Ellingsen, Hall – Pinko, Slavick (A), Delgado – Saumweber, Colmer

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov prehrali s rovesníkmi z USA na turnaji 4 krajín v českom Chomutove 6:7 po predĺžení.

Slováci tak prehrali aj tretí zápas na šampionáte, keď v tom prvom nestačili na Švajčiarov 1:3 a v druhom vo federálnom derby na Česko

Pre mladých Slovákov to bol záverečný zápas na turnaji.

Reprezentácie

    Peter Frühauf.
    Peter Frühauf.
    Tréner chcel mať čo najviac hráčov zo zámoria. Mladých Slovákov čaká náročný turnaj
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