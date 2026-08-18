Poriadna prestrelka na záver. Mladí Slováci v poslednom zápase padli až v predĺžení

Turnaj 4 krajín hráčov do 17 rokov
Slovensko - USA 6:7 (1:2, 3:3, 2:1 - 0:1)
Góly: 19. Milanič (Mojžiš), 22. Školiak (Lipovský), 25. Jankulár (Školiak, Berčík), 39. Lipovský (Šušoliak, Mojžiš), 44. Lipovský, 60. Školiak (Šušoliak, Švajda) - 1. Hall (Godbout), 9. Kelly (Aufderheide), 24. Colmer (Slavick, Ellingsen), 34. Bimmerle (Slavick), 36. Ellingsen (Slavick), 57. Saumweber (Slavick, Colmer), 62. Meier (Colmer)
Slovensko: Petrovič (Jaroš) – Púrok, Jankulár, Kasanický, Gazdag (A), Kopčan, Bojňanský, Jurči, Hadaš – Milanič, Orban, Mojžiš – Švajda, Šušoliak (C), Norocký – Berčík, Lipovský (A), Školiak – Ťapuš, Cvešper, Bednár.
USA: Pastor (Dwyer) – Aufderheide, Deraney (A), Zhukov, Godbout, Lappan, Laurila – Meier, Kelly, Bimmerle – Riehl (C), Ellingsen, Hall – Pinko, Slavick (A), Delgado – Saumweber, Colmer
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov prehrali s rovesníkmi z USA na turnaji 4 krajín v českom Chomutove 6:7 po predĺžení.
Slováci tak prehrali aj tretí zápas na šampionáte, keď v tom prvom nestačili na Švajčiarov 1:3 a v druhom vo federálnom derby na Česko
Pre mladých Slovákov to bol záverečný zápas na turnaji.