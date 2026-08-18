ONLINE: Slovensko U17 - USA U17 dnes, Turnaj štyroch krajín LIVE

Slovenskí hokejisti do 17 rokov dnes odohrajú tretí zápas na turnaji štyroch krajín v českom Chomutove.
Ich súperom sú Spojené štáty americké.
Slováci zatiaľ na turnaji nebodovali. V úvodnom stretnutí podľahli Švajčiarsku 1:3 a v druhom nestačili na Česko, ktorému podľahli 1:4.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko U17 - USA U17 dnes (hokej, utorok, turnaj 4 krajín, výsledok, naživo, LIVE)
Turnaj štyroch krajín (U17) 2026/2027
18.08.2026 o 15:00
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vzájemná utkání
Oba týmy se spolu utkaly naposledy na začátku srpna v rámci přípravného utkání, kde v přestřelce vyhráli Američané 7:5.
Oba týmy se spolu utkaly naposledy na začátku srpna v rámci přípravného utkání, kde v přestřelce vyhráli Američané 7:5.
Slovensko
Slováci na chomutovském turnaji stále čekají na výhru. V prvním utkání sehráli duel se Švýcary, kteří byli nad jejich síly, když vyhráli 3:1. Další den pak v derby s českou reprezentací prohráli 1:4. V průběhu druhé třetiny se jim povedlo vyrovnat na 1:1, jenže pak už góly střílel jen soupeř. Slovenská sedmnáctka by tak dnes chtěla šňůru dvou proher po sobě zastavit. Ovšem proti zámořskému výběru je nečeká nic lehkého.
Slováci na chomutovském turnaji stále čekají na výhru. V prvním utkání sehráli duel se Švýcary, kteří byli nad jejich síly, když vyhráli 3:1. Další den pak v derby s českou reprezentací prohráli 1:4. V průběhu druhé třetiny se jim povedlo vyrovnat na 1:1, jenže pak už góly střílel jen soupeř. Slovenská sedmnáctka by tak dnes chtěla šňůru dvou proher po sobě zastavit. Ovšem proti zámořskému výběru je nečeká nic lehkého.
USA
Američané mají za sebou dva odehrané zápasy. V tom prvním vyzvali domácí reprezentaci a s tou vedli už 4:1. V závěru třetí třetiny se ale čeští mladíci vzepřeli a dokázali se dostat na rozdíl jediného gólu. Poté měli ještě další šance, vyrovnání už ale nepřišlo. Spojené státy tak vyhrály těsně 4:3. Druhý zápas sehráli se Švýcary, kteří byli také hodně houževnatí a podařilo se jim dokonce vyrovnat a vynutili si nastavenou hrací dobu. Nakonec duel došel až do samostatných nájezdů, ve kterých uspěli Američané. Budou dnes slavit třetí výhru?
Američané mají za sebou dva odehrané zápasy. V tom prvním vyzvali domácí reprezentaci a s tou vedli už 4:1. V závěru třetí třetiny se ale čeští mladíci vzepřeli a dokázali se dostat na rozdíl jediného gólu. Poté měli ještě další šance, vyrovnání už ale nepřišlo. Spojené státy tak vyhrály těsně 4:3. Druhý zápas sehráli se Švýcary, kteří byli také hodně houževnatí a podařilo se jim dokonce vyrovnat a vynutili si nastavenou hrací dobu. Nakonec duel došel až do samostatných nájezdů, ve kterých uspěli Američané. Budou dnes slavit třetí výhru?
Hezké úterní odpoledne přeji všem příznivcům hokeje. Turnaj čtyř hráčů do sedmnácti let v Chomutově pokračuje. zápasem USA se Slovenskem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:00.