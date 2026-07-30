Slovenská dvadsiatka zvládla prípravný zápas s Nemeckom, rozhodla v predĺžení

Prípravný zápas hráčov do 20 rokov
Slovensko - Nemecko 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly SR: 13. Dubravik, 42. Marek (Rusznyák, Bernát), 63. Lisý Berčík, J. Chovan)
zostava SR: Prádel - Radivojevič, Kovalčík, Floriš, Kalman, Rusznyák, Lisý, Tkáč - Kazda, J. Chovan, Svrček - Berčík, Šimko, Dubravik - Bernát, Marek, Jakubec - Murín, Matta, Šramaty
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Nemecka 3:2 po predĺžení v ich úvodnom prípravnom zápase v Piešťanoch.
Víťazný gól strelil Matúš Lisý, pred ním sa v riadnom hracom čase presadili Jakub Dubravik, a Alex Marek.
Slováci nastúpia proti Nemecku aj v piatok od 11.30 h opäť na piešťanskom ľade.