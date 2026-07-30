Slovenská dvadsiatka zvládla prípravný zápas s Nemeckom, rozhodla v predĺžení

Slovenskí hokejisti do 20 rokov
Slovenskí hokejisti do 20 rokov (Autor: TASR)
TASR|30. júl 2026 o 19:56
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Víťazný gól strelil Matúš Lisý.

Prípravný zápas hráčov do 20 rokov

Slovensko - Nemecko 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Góly SR: 13. Dubravik, 42. Marek (Rusznyák, Bernát), 63. Lisý Berčík, J. Chovan)

zostava SR: Prádel - Radivojevič, Kovalčík, Floriš, Kalman, Rusznyák, Lisý, Tkáč - Kazda, J. Chovan, Svrček - Berčík, Šimko, Dubravik - Bernát, Marek, Jakubec - Murín, Matta, Šramaty

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Nemecka 3:2 po predĺžení v ich úvodnom prípravnom zápase v Piešťanoch.

Víťazný gól strelil Matúš Lisý, pred ním sa v riadnom hracom čase presadili Jakub Dubravik, a Alex Marek.

Slováci nastúpia proti Nemecku aj v piatok od 11.30 h opäť na piešťanskom ľade.

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti do 20 rokov
    Slovenskí hokejisti do 20 rokov
    Slovenská dvadsiatka zvládla prípravný zápas s Nemeckom, rozhodla v predĺžení
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