ONLINE: Slovensko U18 - Kanada U18 dnes, Hlinka Gretzky Cup 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko U18 vs. Kanada U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026.
Slovensko U18 vs. Kanada U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. aug 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny A z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026: Slovensko U18 - Kanada U18.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes v noci hrajú svoj druhý zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026. Ich súperom bude domáca Kanada.

Slováci v skupine A nastúpia ešte proti Švajčiarsku.

Kde sledovať hokej v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko U18 - Kanada U18 (hokej, Hlinka Gretzky Cup 2026, skupina A, streda, LIVE)

Hlinka Gretzky Cup Skupina A 2026/2027
05.08.2026 o 01:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Kanada
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľka skupiny A

#

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body


SVK Slovensko

0

0

0

0

0

0:0

0


CAN Kanada

0

0

0

0

0

0:0

0


CHE Švajčiarsko

0

0

0

0

0

0:0

0


SWE Švédsko

0

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0

0

0

0:0

0

Reprezentácie

    Slovensko U18 vs. Kanada U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026.online
    Slovensko U18 vs. Kanada U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026.online
    ONLINE: Slovensko U18 - Kanada U18 dnes, Hlinka Gretzky Cup 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 20:00
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