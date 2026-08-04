ONLINE: Slovensko U18 - Kanada U18 dnes, Hlinka Gretzky Cup 2026 LIVE (skupina A)

Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes v noci hrajú svoj druhý zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026. Ich súperom bude domáca Kanada.
Slováci v skupine A nastúpia ešte proti Švajčiarsku.
Kde sledovať hokej v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Slovensko U18 - Kanada U18 (hokej, Hlinka Gretzky Cup 2026, skupina A, streda, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup Skupina A 2026/2027
05.08.2026 o 01:00
Slovensko
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minúta
Plánovaný
Kanada
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
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Krajina
Zápasy
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Skóre
Body
Slovensko
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Kanada
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Švajčiarsko
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Švédsko
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