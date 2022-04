Zvolen nakopla štvrtá formácia. Török: Táto séria nebude iba o bránení

ZVOLEN. Semifinálová séria Kaufland play off hokejovej Tipos extraligy medzi Zvolenom a Nitrou je po dvoch víkendových zápasoch pod Pustým hradom vyrovnaná. Prvý duel vyhrala o jeden gól Nitra, druhý zápas ukoristil takisto o gól Zvolen.

Viedenský verí, že jeho rozhodujúci gól Zvolen nabudí V nedeľu dvakrát viedli hokejisti spod Zobora, ale majster dokázal otočiť nepriaznivý vývoj z 0:1 i 2:3 a odpovedal aj na vyrovnávajúce zásahy súpera na 4:4 a 5:5. "Pre divákov je možno super, že padlo veľa gólov a že sa to skončilo 6:5, ale pre nás hráčov ani nie a myslím si, že ani pre Nitru, pretože musíme dať tých gólov ešte viac.

Nehrá sa v play off na góly, ale na to, kto daný zápas vyhrá. My sme radi, že sme vyhrali, pracovalo na tom celé mužstvo od prvého až po posledného hráča. Verím, že takto budeme bojovať naďalej," rozhovoril sa strelec šiesteho zvolenského gólu Marek Viedenský, ktorý dal víťazný zásah v tretej tretine počas početnej výhody: "Mali sme veľa presiloviek, ale nevyužívame ich a tým si to komplikujeme. Ja verím, že môj víťazný gól v presilovke nás nabudí do ďalších zápasov a že budeme vo väčšom meradle využívať početné výhody."

Tridsaťjedenročného centra HKM Zvolen nadchla najmä ofenzívna kvalita na oboch stranách, ku ktorej ešte poznamenal: "Oba tímy ukazujú, prečo boli na popredných priečkach už v základnej časti súťaže. Sú to dobré zápasy aj pre diváka. Atmosféra na zvolenskom štadióne bola výborná a verím, že sa to prenesie i do Nitry. My urobíme všetko pre to, aby sme išli za naším cieľom." K obratu zaveila štvrtá formácia Nepriaznivý stav z 2:3 na 4:3 otočili v nedeľu útočníci štvrtej zvolenskej formácie Török, Marcinek, Csányi. Významne sa tak podieľali na výhre svojho tímu. "Sme radi, že aj my sme priložili ruku k dielu. Za toho stavu bolo potrebné niečo spraviť a sme veľmi radi, že sa to podarilo práve nám. Nakopli sme tím, čo bolo veľmi dôležité," prezradil Tomáš Török, ktorý zostal autorom gólu na 3:3 aj po po preskúmaní videorozhodcom: "Nemyslím si, že som sa puku pri tom treťom góle dotkol, mal to byť asi Marcinekov gól. Možno ich dal dva, ale nemohol k vám novinárom prísť, lebo nemá hlas. Nepočuli by ste ho, nevie vydať zo seba ani hlások," vysvetlil Török neúčasť svojho spoluhráča na pozápasovom brífingu a k meraniu síl s Nitrou ešte dodal: "Nebudeme si klamať, táto séria nebude iba o bránení. Ak vyhráme o gól, budeme radi. Nitra má útočný tím, my máme útočný tím, brankári nás vedia podržať, je jedno čo jeden, druhý, takže všetko je otvorené.

Druhý zápas bol pre nás dôležitý, lebo ak by sme prehrávali 0:2 v sérii, tak ísť za takého stavu do Nitry by bolo peklo pre nás. Je to dobré, ako to je, oddýchneme si a ideme pod Zobor vyhrať už ten najbližší zápas." Hrnka: Oslabenia nás stoja množstvo síl Dva góly strelil v nedeľu Zvolenčanom útočník Nitry Tomáš Hrnka. Najprv poslal svoj tím do vedenia 3:2 a neskôr vyrovnal na 5:5. Z druhej semifinálovej výhry sa však napokon netešil: "Domáci využili šance. My sme hrali veľakrát v oslabení, to nás stojí veľké množstvo síl a Zvolen má dobrých hráčov na to, aby skóroval. Bol to otvorený zápas. My sme hrali dobre, mali sme po väčšine času prevahu, ale súper dal o jeden gól viac, takže séria je 1:1.