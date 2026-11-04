O jediný gól sa postaral len hráč Trenčína. Mladí Slováci neuspeli na úvod proti Švédom

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
Slovensko – Švédsko 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Góly: 44. Kalis - 3. Anderberg (Command, Krantz), 13. Genborg (Sundström, Petterson), 43. Krantz (Hakansson, Sjöström), 51. Stockselsius (Hillström, Klingsell)
Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali v stredu vo svojom úvodnom vystúpení na Turnaji piatich krajín v Nyköpingu s domácim Švédskom 1:4.
O jediný gól Slovákov sa postaral útočník Dukly Trenčín Martin Kalis, ktorý v 44. minúte znížil na 1:3.
Slovákov na podujatí čaká vo štvrtok Fínsko, v piatok nastúpia proti Švajčiarsku a v sobotu si zmerajú sily s Českom.