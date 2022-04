Dvadsiatka nestrelila ani gól. Na úvod turnaja podľahla Švédom

Turnaj 4 krajín hráčov do 20 rokov

PŘÍBRAM. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov vstúpila vo štvrtok do Turnaja štyroch krajín v Příbrame prehrou 0:4 so švédskymi rovesníkmi.

Slovákom nevyšiel úvod zápasu, keďže už po 72 sekundách otvoril skóre Ludwig Persson. Švédi spravili dôležitý krok k víťazstvu v druhej časti, keď v priebehu desiatich minút skórovali trikrát a svoj náskok zvýšili na 4:0.

V tretej časti gól nepadol. Za najlepšieho hráča slovenského tímu bol vyhlásený obranca Adam Stripai, na švédskej strane to bol útočník Liam Dower Nilsson.