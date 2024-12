Slováci otvoria juniorský šampionát. Kde sledovať súboj so Švédskom? (TV program)

OTTAWA. Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká dnes úvodný zápas v rámci skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2025 .

Zápas nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.

MS v hokeji do 20 rokov 2025 sa hrajú od od 26. decembra do 5. januára. Slovenská reprezentácia odohrá v skupiny B, kde sa stretne aj so Švajčiarskom, Českom a Kazachstanom.