Divočina v Piešťanoch. Desaťgólový zápas mladých Slovákov rozhodli nájazdy

Slovensko hokej U17
Slovensko hokej U17 (Autor: hockeyslovakia.sk/Jakub Homoľa)
TASR|5. nov 2026 o 22:00
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Slováci v zápase viackrát viedli, no víťazstvo nedosiahli.

Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov v Piešťanoch

Slovensko – Švajčiarsko 5:6 pp a sn (2:1, 3:3, 0:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 8. Lipovský (Gazdag, Ryba), 16. Mojžiš (Krizanovic), 28. Milanič (Mojžiš, Šušoliak), 31. Školiak (Lipovský, Berčík), 40. Mojžiš (Šušoliak) – 9. Trösch, 27. Burdet (Grossniklaus), 35. Vontobel (Burdet, Orlandi), 39. Keller, 52. Trösch (Zanoli, Toft), rozh. nájazd Burdet

Rozhodovali: Baluška, Klejna – Kacej, Šramaty, vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 114 divákov.

Zostava SR 17: Micheľ – Gazdag, Ryba, Hadaš, Kohút, Guman, Púrok, König, Grus – Školiak, Lipovský, Berčík – Potočka, Šušoliak, Mojžiš – Milanič, Bartovič, Krizanovic – Sisik, Bolla, Bórik

Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov prehrala v úvodnom stretnutí Turnaja štyroch krajín v Piešťanoch so Švajčiarmi 5:6 po samostatných nájazdoch.

Ešte v polovici stretnutia pritom viedla 4:2. Zverenci trénera Jána Šimka sa na domácom podujatí predstavia ešte v piatok proti Nemecku a v sobotu proti francúzskemu výberu do 18 rokov.

Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.

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