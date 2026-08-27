Slovenská dvadsiatka pokračuje bez prehry. Zdolala aj Švajčiarsko

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Espoo
Švajčiarsko – Slovensko 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Góly: 24. Andrey (Aebli), 50. Fuhrer (Von Rohr, Bissig) – 18. Kazda (Kalman, Chrenko), 27. Svrček (Tomík, Bernat), 34. Bernat (Nemec), 46. Marek (Straka, Kovalčík).
Zostava SR 20: Brezáni – Kalman, Goljer, Kovalčík, Floriš, Lisý, Vajko – Nemec, Chrenko, Murín – Svrček, Chovan, Kazda – Straka, Marek, Dubravík – Tomík, Jakubec, Bernát – Karšay.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili nad Švajčiarskom 4:2 na turnaji piatich krajín v Espoo.
Nadviazali tým na víťazstvo nad Fínskom 4:3 pp v úvodnom vystúpení na turnaji.