Skvelá juniorská prestrelka. Dvadsiatka zdolala Švajčiarsko siedmimi gólmi

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
Slovensko – Švajčiarsko 7:5 (2:0, 4:2, 1:3)
Góly: 4. Bereš (Kubát, Floriš), 20. Válek (Bajza, Požgay), 22. Baláž (Tomka, Bereš), 33. Floriš (Válek, Lazovský), 34. Tomka (Kalman, Berčík), 39. Vajko (Unterfranc), 60. Berčík – 24. Steiner (Dedial, Bär), 28. Münger, 44. Besanidis, 58. Münger (Andrey, Besanidis), 60. Münger (Pedrotti, Besanidis)
Vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 123
Zostava SR 20: Brezáni – Kalman, Floriš, Vajko, Zubek, Požgay, Bereš, Bajza – Lazovský, Válek, Kubát – Macák, Tomka, Berčík – Unterfranc, Marek, Baláž – Kriška, Kalis, Potočka – Bórik
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov dosiahli prvé víťazstvo na Turnaji piatich krajín vo švédskom Nyköpingu.
V piatkovom stretnutí zdolali rovesníkov zo Švajčiarska 7:5. O sedem gólov zverencov trénera Petra Frühaufa sa postaralo sedem rôznych strelcov, brankár Patrik Brezáni prispel k triumfu 35 úspešnými zákrokmi.
Slováci po prvej tretine viedli 2:0 zásluhou Mateja Bereša a Matúša Válka. V úvode druhej časti zvýšil v presilovke Dávid Baláž na 3:0, no Švajčiari dvoma gólmi znížili na rozdiel jediného presného zásahu.
Slovenský tím následne odskočil na 6:2, keď sa postupne presadili Jakub Floriš, Lukáš Tomka a Tomáš Vajko.
Súper však v tretej tretine zdramatizoval duel a 57 sekúnd pred koncom znížil na 5:6. Víťazstvo Slovákov spečatil 16 sekúnd pred záverečnou sirénou strelou do prázdnej bránky Ivan Berčík. Švajčiar Tim Münger zaznamenal hetrik.
Slovenská dvadsiatka predtým prehrala s domácim Švédskom 1:4 a Fínskom 1:2. Účinkovanie na turnaji zakončí v sobotu súbojom s Českom.
Hlas po zápase
Peter Frühauf, tréner SR 20: „Ako sme chválili chalanov za plnenie systémových vecí a urputnosť v prvých dvoch prehratých zápasoch, tak dnes musíme konštatovať, že víťazstvo je jediná pozitívna vec na dnešnom stretnutí. Takto sa ani nechceme, ani sa nebudeme prezentovať v budúcnosti.“