Slovenskej osemnástke sa na domácom turnaji nedarí. Švajčiarkam strelili len gól

Slovenské hokejistky do 18 rokov.
Slovenské hokejistky do 18 rokov. (Autor: Tomáš Lengyel)
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TASR|6. nov 2026 o 19:34
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Zverenky trénera Michala Kobezdu tak po úvodnej prehre so Švédskom 1:8 zostávajú na turnaji bez bodu.

Euro Hockey Tournament hráčok do 18 rokov

Slovensko – Švajčiarsko 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Góly: 22. Klimová (Lipčáková, Sklenková) – 9. Jossevelová (Krebsová, Berthodová), 14. Mohniová (Sieberová), 36. Mosimannová (Huwylerová), 42. Bottoliová

Vylúčené: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Zostava SR: Filipová – Račáková, Rošková, Korbačková, Lipnická, Hrušková, Koperová – Geröová, Rybovičová, Hirjaková – Lipčáková, Klimová, Sklenková – Roštecká, Ševčíková, Čellárová – Šimová, Miklušková, Viglašová

Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov neuspela ani vo svojom druhom zápase na domácom podujatí Euro Hockey Tournament.

V piatkovom dueli podľahla v bratislavskom Ružinove švajčiarskym rovesníčkam 1:4. Jediný gól domácich strelila v 22. minúte Nela Klimová.

Účinkovanie na turnaji zakončia mladé Slovenky v sobotu o 14.00 h súbojom s Maďarskom.

Švajčiarky si v prvej tretine vypracovali dvojgólový náskok zásluhou Jossevelovej a Mohniovej.

Slovenky v úvode druhého dejstva znížili, no súperky ešte pred druhou prestávkou zvýšili na 3:1 a v 42. minúte pridali aj štvrtý gól.

Zverenky trénera Michala Kobezdu tak po úvodnej prehre so Švédskom 1:8 zostávajú na turnaji bez bodu. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.

Reprezentácie

    Slovenské hokejistky do 18 rokov.
    Slovenské hokejistky do 18 rokov.
    Slovenskej osemnástke sa na domácom turnaji nedarí. Švajčiarkam strelili len gól
    dnes 19:34
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