Kanonáda mladých Slovákov. V príprave zahanbili Švajčiarsko desiatimi gólmi

Prípravný turnaj hráčov do 16 rokov
Slovensko – Švajčiarsko 10:2 (5:1, 4:1, 1:0)
Góly a asistencie: 1., 32., 33. a 53. Krúpa (Tomaštík, Hořinka, Zvolenský), 7. Zvolenský (Dudáš), 8. Puškár (Majeský, Kontšek), 19. Dudáš (Hořinka, Zvolenský), 20. Melicherčík (Mišík), 31. Pardupa, 35. Kováč (Tomaštík, Krúpa) – 5. Caluori (Wäffler), 34. Huber (Würth)
Slovenskí hokejisti do 16 rokov zdolali na turnaji v českých Kravařoch Švajčiarsko vysoko 10:2 a po treťom zápase za tri dni majú plný počet bodov.
Zápas rozhodli už v prvej tretine, najlepším strelcom bol Matias Krúpa so štyrmi gólmi.
Švajčiari odohrali na turnaji prvý zápas, Slováci už tretí v poradí. V utorok porazili Česko 3:1 a rovnakého súpera aj v stredu 4:2.
Slovensko viedlo už po 14 sekundách, keď Krúpa po prihrávke Olivera Tomaštíka dorazil puk do prázdnej bránky.
V 5. minúte vyrovnal Enzo Caluori, ale potom skórovali už len Slováci. Simon Zvolenský, Jakub Puškár a Andrej Dudáš zvýšili na 4:1 a tesne pred koncom tretiny sa presadil v presilovke Oskar Melicherčík. Po 20 minútach to bolo 5:1.
V druhej tretine pridali Slováci ďalšie štyri góly. Najprv skóroval Matúš Pardupa, potom dvakrát Krúpa a po ňom Adam Kováč. Za Švajčiarov znížil Marvin Huber na 8:2.
Švajčiarsky tréner Mathias Joggi počas tretiny vymenil brankára a vzal oddychový čas, na priebeh zápasu to už nemalo vplyv.
V poslednej tretine sa gólovo presadil už len Krúpa. V 53. minúte po prihrávke Tomaštíka obišiel hráča, sám pred brankárom skóroval a upravil na konečných 10:2. Tomaštík si v zápase pripísal štyri asistencie.
Slovensko je po troch výhrách v Kravařích stopercentné. Švajčiari odohrajú ešte v piatok a v sobotu zápasy s domácim Českom.