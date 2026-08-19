Slovenská sedemnástka získala bronz na turnaji v Chomutove. Švajčiarom odplatila prehru zo skupiny

Turnaj 4 krajín hráčov do 17 rokov
Slovensko - Švajčiarsko 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Góly a asistencie: 17. Bednár (Gazdag, Školiak), 30. Šušoliak (Švajda, Norocký), 33. Berčík (Školiak, Hadaš), 46. Šušoliak (Mojžiš, Púrok), 58. Školiak (Lipovský), 60. Mojžiš (Berčík) - 12. Diener (Streit, Zanoli), 44. Burdet, 59. Streit
Slovensko: Petrovič (Jaroš) – Púrok, Jankulár, Kasanický, Gazdag (A), Kopčan, Bojňanský, Jurči, Hadaš – Milanič, Šušoliak (C), Mojžiš – Berčík, Lipovský (A), Školiak – Cvešper, Norocký, Bednár – Švajda, Orban
Švajčiarsko: Marti (Ducommun) – Sterchi, Stalder, Schmid, Streit, Camci (A), Hirtzlin, Kohlhuber – Lednicky, Orlandi, Vontobel (A) – Gass, Diener, Vosseler – A. Matthey, Zanoli (C), Nater – Burdet, E. Matthey, Cordero
Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov získala bronzové medaily na Turnaji štyroch krajín v Chomutove.
V zápase o tretie miesto zdolala Švajčiarsko 6:3 a odplatila mu prehru zo skupiny.
V prvej tretine otvoril skóre Lauri Fynn Streit, no o päť minút vyrovnal Dominik Bednár využitou presilovkou.
Druhá tretina patrila Slovákom, Patrik Šušoliak ich posunul do vedenia a Branislav Berčík pohotovou strelou prekonal Jana Martiho.
Do tretej tretiny išli Slováci s dvojgólovým vedením.
Švajčiari v tretej tretine znížili zásluhou Ethana Burdeta na 2:3, no Šušoliak vzápätí využil presilovku a obnovil dvojgólový náskok.
Keď Švajčiari stiahli brankára, Maxim René Školiak skóroval do prázdnej bránky na 2:5. Streit ešte znížil na 3:5, ale Michal Mojžiš spečatil výsledok gólom do prázdnej bránky - 3:6.
Najlepším hráčom zápasu za Slovensko sa stal Maxim René Školiak, za Švajčiarsko Nik Diener. Finále turnaja medzi USA a Českom je na programe o 16:30.