Mladíci Slovenska odštartovali turnaj prehrou. Rovesníkom zo Švajčiarska strelili jediný gól

Turnaj 4 krajín hráčov do 17 rokov
Slovensko - Švajčiarsko 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly: 41. Švajda (Lipovský, Púrok) – 8. Orlandi (Lednicky), 39. Frei (Estermann), 44. Burdet (Matthey)
Slovensko: Petrovič (Jaroš) – Jankulár, Púrok, Gazdag (A), Jurči, Bojňanský, Kopčan, Hadaš, Kasanický – Mojžiš, Šušoliak (C), Švajda – Bednár, Orban, Milanič – Lipovský (A), Berčík, Školiak – Ťapuš, Cvešper, Norocký
/Správu aktualizujeme/
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov prehrali s rovesníkmi zo Švajčiarska na turnaji 4 krajín v českom Chomutove 1:3.
Naposledy si tieto mládežnícke výbery zmerali sily na konci minulého roka, keď najskôr vyhrali Slováci 4:2, aby o deň neskôr prehrali 2:5.