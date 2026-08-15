Mladíci Slovenska odštartovali turnaj prehrou. Rovesníkom zo Švajčiarska strelili jediný gól

Slovenskí hokejisti do 17 rokov.
Slovenskí hokejisti do 17 rokov. (Zdroj: SZĽH, Autor: Jakub Homoľa)
Sportnet, TASR|15. aug 2026 o 17:05
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V českom Chomutove ešte vyzvú domácu reprezentáciu a tím USA.

Turnaj 4 krajín hráčov do 17 rokov

Slovensko - Švajčiarsko 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 41. Švajda (Lipovský, Púrok) – 8. Orlandi (Lednicky), 39. Frei (Estermann), 44. Burdet (Matthey)

Slovensko: Petrovič (Jaroš) – Jankulár, Púrok, Gazdag (A), Jurči, Bojňanský, Kopčan, Hadaš, Kasanický – Mojžiš, Šušoliak (C), Švajda – Bednár, Orban, Milanič – Lipovský (A), Berčík, Školiak – Ťapuš, Cvešper, Norocký

/Správu aktualizujeme/

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov prehrali s rovesníkmi zo Švajčiarska na turnaji 4 krajín v českom Chomutove 1:3.

Naposledy si tieto mládežnícke výbery zmerali sily na konci minulého roka, keď najskôr vyhrali Slováci 4:2, aby o deň neskôr prehrali 2:5.

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti do 17 rokov.
    Slovenskí hokejisti do 17 rokov.
    Mladíci Slovenska odštartovali turnaj prehrou. Rovesníkom zo Švajčiarska strelili jediný gól
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