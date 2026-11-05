ONLINE: Slovensko U16 - Švajčiarsko U16 dnes, turnaj v Kravařoch 2026 LIVE

Slovensko U16 - Švajčiarsko U16: ONLINE prenos zo zápasu na turnaji v Kravařoch.
Slovensko U16 - Švajčiarsko U16: ONLINE prenos zo zápasu na turnaji v Kravařoch. (Autor: Sportnet)
Sportnet|5. nov 2026 o 12:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu hráčov do 16 rokov na turnaji v Kravařoch: Slovensko U16 - Švajčiarsko U16.

Mladí hokejisti Slovenska a Švajčiarska do 16 rokov dnes hrajú zápas na turnaji v českom meste Kravaře.

Slovenskí reprezentanti v úvodnom dueli zdolali domáce Česko 3:1. Domácich rovesníkov zdolali aj v druhom stretnutí 4:2. Dokážu vyhrať aj tretí duel?

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko U16 - Švajčiarsko U16 dnes (hokej, turnaj, LIVE, naživo, štvrtok)

Reprezentácia do 16 rokov  2026/2027
05.11.2026 o 15:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Prenos
Tento týden probíhá v Kravařích turnaj hokejových reprezentací do šestnácti let. Na rozdíl od minulého roku chybí americký výběr americký výběr Little Caesars.

Turnaj tak absolvuje Česko, Slovensko a Švýcarsko. Slovensko už do něj úspěšně vstoupilo. Dnes jej čeká třetí zápas ve třech dnech. Na utkání se Švýcarskem se naladilo velmi dobře. V úterý porazilo Česko 3:1 a ve středu pak zvládlo derby se svým národním sousedem poměrem 4:2.

Pro Švýcarsko to bude dnes premiéra v Kravařích. Země Helvétského kříže má před sebou ještě zítra a v sobotu utkání s domácím týmem.

Bude tedy zajímavé sledovat, jestli se na Slovácích projevují, že jdou do tohoto duelu mnohem odpočatější. Na druhou stranu – po dvou výhrách se jim určitě regenerovalo velmi dobře.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:00.

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