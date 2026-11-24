Hokejisti HK Poprad zvíťazili v utorkovom zápase 22. kola Tipsport ligy doma nad Duklou Trenčín presvedčivo 4:0, dosiahli tretí triumf v sérii a udržali sa na čele tabuľky.
Trenčania natiahli šnúru prehier už na šesť duelov a sú na ôsmom mieste.
Popradčania vedú tabuľku so 46 bodmi, o dva menej má Žilina, ktorá doma zdolala predposledný Zvolen 5:1 a ešte má jeden zápas k dobru. Rovnako 44 bodov, no o duel viac, má na konte tretí Slovan.
„Belasí“ si v utorkovej domácej prestrelke poradili so štvrtým Liptovským Mikulášom 6:5 po predĺžení, v ktorom rozhodol Ryan Dmowski.
Slovan natiahol víťaznú sériu už na päť zápasov, naopak, tá Liptácka sa skončila na čísle tri.
O víťaznú sériu prišli aj piate Košice, ktoré doma podľahli siedmej Spišskej Novej Vsi 1:3. Šiesta Nitra pokračovala na víťaznej vlne aj vo štvrtom stretnutí za sebou, keď zdolala stále posledný Prešov bez problémov 5:1.
Z tímov na posledných piatich miestach tabuľky dokázali zastaviť šnúru prehier len desiate Michalovce, ktoré uspeli v Banskej Bystrici 4:3 po predĺžení a nájazdoch.
Domáci síce v tretej tretine stiahli trojgólové manko, no nakoniec nezabránili piatej prehre v sérii.
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Tipsport liga - 22. kolo:
HK Poprad - HK Dukla Trenčín 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 11. Coulter (Dvořák, Bodák), 32. Brincko, 38. Cracknell (Lefebvre, Bjalončík), 48. Bodák (Calof, Cracknell)
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Košice - Spišská Nová Ves 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Góly: 39. Rogoň (Havrila) - 4. Martel, 18. Kubát (Šramaty), 29. Martin (Martel, Cormier)
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Banská Bystrica - Michalovce 3:4 pp a sn (0:1, 0:1, 3:1 – 0:0, 0:1)
Góly: 46. Žabka (Drugge, Kabáč), 58. Jendek (R. Faith, Zigo) 60. Jendek (M. Hults, Šoltés) - 13. Boucher (Meliško, Solenský), 31. Virtanen (Solenský), 44. Virtanen (Boucher, Meliško), Šmida (rozh. sam. nájazd)
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HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 6:5 pp (3:4, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 11. Peterek (Takáč, Eklind), 13. R. Varga (T. Marcinko, Takáč), 13. Dmowski (Korczak), 22. Lukošik (Eklind, Maier), 42. R. Varga (Eklind, Takáč), 64. Dmowski (Eklind) - 7. Nespala (Vankúš, Ferkodič), 18. Chyzowski (De La Gorgendiere, Coe), 19. Vojtech (Vankúš, Chovan), 20. Šatan (Lalík, Nespala), 56. Chyzowski (Coe)
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Nitra - Prešov 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)
Góly: 18. Turanský (Holešinský, Hrnka), 42. Pollock (Turanský, Stacha), 47. Jackson (Krištof, Stacha), 52. Hrnka (Krištof, Holešinský), 60. Holešinský (Hrnka, Vitaloš) - 14. Bukarts (Frič, Kobolka)
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Žilina - Zvolen 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Góly: 31. Hecl (Miller, Harris), 32. Repčík (Walega, Petráš), 36. Hecl (Harris, Ritchie), 41. Walega (Repčík), 47. Petráš (Repčík, Walega) - 38. Valach (Kolenič, Tkáč).
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