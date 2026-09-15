Slovan odmietol oslavy Nitry, Bučeka vypískali. Úvodné kolo hokejovej extraligy prinieslo drámu

Nová sezóna najvyššej slovenskej hokejovej súťaže odštartovala v utorok šlágrom, v ktorom bratislavský Slovan triumfoval na ľade Nitry 4:2.
V repríze minulosezónneho finále si hostia vybudovali zásluhou Samuela Takáča, Ryana Dmowského a bývalého kanoniera „corgoňov“ Samuela Bučeka trojgólový náskok, a hoci úradujúci majster mohutne finišoval a dokázal znížiť na rozdiel gólu, hostia si už víťazstvo nenechali ujsť.
Výhru Slovana spečatil v závere do prázdnej bránky Liam Pecararo, ktorý zaznamenal štyri kanadské body za gól a tri asistencie.
Ešte pred úvodným vhadzovaním sa uskutočnil slávnostný ceremoniál, počas ktorého Nitrania vyvesili majstrovskú vlajku pod strop domácej haly. Hráči Slovana sa na ňom odmietli zúčastniť a na ľade zostali iba domáci hokejisti.
Nevľúdneho prijatia sa dočkal aj Buček, ktorého fanúšikovia Nitry pri návrate na bývalé pôsobisko vypískali. Mohutný piskot na novú posilu Slovana bolo počuť počas celého zápasu.
Vo východniarskom derby sa darilo hráčom Košíc, ktorí zdolali v Steel Aréne Prešov 4:1. Úspešný debut v slovenskej extralige má za sebou skúsený útočník Tomáš Jurčo, ktorý si v drese úradujúcich bronzových medailistov pripísal gól aj asistenciu.
Neúspešnú premiéru na striedačke Prešova absolvoval tréner Ryan Colville, ktorý pôsobil do minulej sezóny pri kormidle Dana Cemana v Košiciach.
V stredoslovenskom derby podľahla Banská Bystrica na domácom ľade rivalovi zo Zvolena 3:5.
Súboj trénerov Vlastimila Wojnara s Marekom Zadinom, ktorí vlani strávili bok po boku pod Urpínom, tak vyšiel lepšie pre hlavného kouča hostí. Dvoma presnými zásahmi a asistenciou sa na víťazstve HKM podieľal Juraj Valach.
Do novej sezóny Tipsport ligy vykročili víťazne aj hráči Žiliny, ktorí si poradili s Trenčínom 5:2. Vlci položili základ úspechu v druhej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Dvoma gólmi prispeli k víťazstvu domácich Matúš Holenda a Šimon Petráš.
Úspešne vstúpil do ročníka aj Liptovský Mikuláš, ktorý vyhral doma nad Michalovcami 5:2. Liptáci rozhodli o trojbodovom zisku tromi gólmi v záverečnej tretine, zhodne gólom a asistenciou sa na výhre podieľali Ryan Chyzowski a Marek Vankúš.
Najvyrovnanejší duel 1. kola sa hral pod Tatrami, kde Poprad prehral so Spišskou Novou Vsou 3:4 až po predĺžení. O triumfe hostí rozhodol v 62. minúte Simon Mack.
Dvoma gólmi a asistenciou sa pod výhru Spišiakov podpísal Danick Martel, v drese domácich „kamzíkov“ mal rovnakú bilanciu Peter Bjalončík. Premiéru na striedačkách zažili noví hlavní tréneri Ladislav Čihák (Poprad) a Jakub Petr (S.N.Ves).
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Tipsport liga - 1. kolo:
Poprad - Spišská Nová Ves 3:4 pp (2:2, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 11. Bjalončík (Coulter, Urbánek), 12. Urbánek (Lefebvre, Bjalončík), 37. Bjalončík (Cracknell, Mezovský) – 3. Martel (Martin, Jääskeläinen), 19. Martel (Hodas), 33. Kupčo (Žiak, Jääskeläinen), 62. Mack (Martel, Paločko).
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Banská Bystrica - Zvolen 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)
Góly: 11. A. Varga (Lucas, Gašo), 46. M. Valach (Žabka, Faith), 48. Kabáč (Matoušek, Michalčin) – 2. J. Valach (R. Nemec), 15. J. Valach (Kowalczyk, Nauš), 18. Kalmikov (D. V. Tkáč, Barcík), 33. D. V. Tkáč (Kolenič, J. Brejčák), 44. Nauš (J. Valach, Jormakka).
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Košice - Prešov 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Góly: 4. Jellúš (Jurčo, Rosandič), 9. Bíreš (Bučko, J. Baláž), 26. Jurčo (Rosandič, Jellúš), 28. Lunter (Jellúš, Rosandič) - 19. Archibald (Jeri-Leon).
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Žilina - Trenčín 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Góly: 18. Holenda (Harris, Ritchie), 21. Š. Petráš (Ritchie, Korenčík), 31. Holenda (Dej, Cehlárik), 32. Š. Petráš (Walega, Miller), 56. Djakov (Miller) - 12. Spooner (Merkley, J. Mikuš), 43. Lunter (Dudáš, Šiška).
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Liptovský Mikuláš - Michalovce 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Góly: 10. Záborský (Acolatse, Jaworski), 26. Chyzowski (Acolatse, Funtek), 42. Sukeľ (Chyzowski, Coe), 49. Vankúš (Nespala, Lalík), 59. De La Gorgendiere (Vankúš, Funtek) – 20. Matta (Edmonds, Safaralejev), 36. Šimun (Boucher, Virtanen).
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Nitra - Slovan Bratislava 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Góly: 48. Jackson (Stacha, Osburn), 52. Holešinský (Vitaloš) - 22. Takáč (Pecararo, Zeleňák), 32. Dmowski (Pecararo, Ličko), 41. Buček (Korczak, Pecararo), 59. Pecararo.
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