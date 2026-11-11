Žilina vystriedala Poprad na čele, Slovan sa dočkal doma. Čakanie Prešova na triumf pokračuje

Na snímke v popredí zľava Šimon Petráš (Žilina) a Tyler Coulter (Poprad) bojujú o puk.
Fotogaléria (20)
Na snímke v popredí zľava Šimon Petráš (Žilina) a Tyler Coulter (Poprad) bojujú o puk. (Autor: TASR)
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TASR|11. nov 2026 o 22:02
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Pozrite si súhrn výsledkov 17. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Žiliny zdolali v šlágri 17. kola Tipsport ligy na domácom ľade Poprad 4:3 a vďaka lepšiemu skóre vystriedali „kamzíkov“ na čele tabuľky.

Oba tímy majú na konte 34 bodov. Útočník Patrik Koyš si pri vyrovnávajúcom góle na 1:1 pripísal 312. bod v drese Žiliny a prekonal doterajší klubový rekord.

Na vedúce duo sa na rozdiel jedného bodu priblížil tretí Slovan Bratislava. Ten zvíťazil nad Trenčínom 5:3, hoci premárnil trojgólový náskok.

Fotogaléria zo zápasu Vlci Žilina - HK Poprad (Tipsport liga, 17. kolo)
Na snímke zľava František Gajdoš (Žilina) a Martin Lefebvre (Poprad) bojujú o puk v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad.
Na snímke sprava Kamil Walega (Žilina) a Alex Šotek (Poprad) bojujú o puk v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad.
Na snímke hráči Popradu sa radujú z gólu v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad.
Na snímke hráči Žiliny sa radujú z gólu v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad.
12 fotografií
Na snímke hráč Žiliny Patrik Koyš sa raduje z gólu v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad.Na snímke sprava Kristian Macák (Žilina) a Andrew Calof (Poprad) bojujú o puk v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad.Na snímke sprava Filip Vašaš (Žilina) a brankár Július Hudáček (Poprad) bojujú o puk v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad.Na snímke sprava Filip Vašaš (Žilina) a Martin Lefebvre (Poprad) bojujú o puk v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad v stredu 11. novembra 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 17.kolo - Žilina - Poprad - ZAXNa snímke v popredí zľava Šimon Petráš (Žilina) a Tyler Coulter (Poprad) bojujú o puk v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad v stredu 11. novembra 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 17.kolo - Žilina - Poprad - ZAXNa snímke zľava Daniel Gachulinec, Alex Výhonský a Rastislav Dej (všetci Žilina) sa radujú z gólu v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad v stredu 11. novembra 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 17.kolo - Žilina - Poprad - ZAXNa snímke hráč Žiliny Alex Výhonský sa raduje z gólu v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad v stredu 11. novembra 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 17.kolo - Žilina - Poprad - ZAXNa snímke v popredí hráč Žiliny Michal Čajkovský v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HK Poprad v stredu 11. novembra 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 17.kolo - Žilina - Poprad - ZAX

„Belasí“ zastavili negatívnu sériu troch domácich prehier. Duel bol venovaný vojnovým veteránom a hráči oboch tímov pri tejto príležitosti vykorčuľovali na predzápasovú rozcvičku v špeciálnej sade dresov.

Na štvrtú pozíciu sa posunul Liptovský Mikuláš, ktorý zdolal Nitru 6:3 a pripísal si tretiu výhru za sebou.

Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27

Základná časť

#

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Danick Martel

Spišská Nová Ves

16

10

14

24

-5

2.

Liam Pecararo

Slovan

17

8

16

24

+11

3.

Robert Jackson

Nitra

17

12

8

20

+3

4.

Ryan Dmowski

Slovan

18

10

10

20

+10

5.

Adam Cracknell

Poprad

17

7

13

20

+6

Bratský súboj medzi Alexom (Liptovský Mikuláš) a Maximom Čajkovičom (Nitra) vyznel lepšie pre domáceho hráča, ktorý sa podieľal na víťazstve gólom a asistenciou. Úradujúci majster klesol na 9. priečku.

Piata je Spišská Nová Ves, ktorá prehrávala vo Zvolene 1:3, ale tromi gólmi v druhej tretine vývoj otočila a napokon slávila triumf 4:3.

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Osemnásťroční Tobias Zvolenský a Marko Požgay si pripísali prvé presné zásahy v A-tíme „rytierov“.

Dobrú formu potvrdili hráči Banskej Bystrice, ktorí si poradili s Košicami 6:3 a vyhrali už štvrtý duel z uplynulých piatich.

Hostia z východu republiky sa naopak trápia a prehrali štvrtý zápas z posledných piatich.

Fotogaléria zo zápasu HK Dukla Michalovce - HC Prešov (Tipsport liga, 17. kolo)
Na snímke uprostred Adam Tobolka (Prešov), vľavo Dávid Kohút a vpravo Dominik Kišš (obaja Michalovce) v zápase 17. kola hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Michalovce - HC Prešov v Michalovciach.
Na snímke vľavo Jacob Virtanen (Michalovce) a Daniel Kowalczyk (Prešov) v zápase 17. kola hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Michalovce - HC Prešov v Michalovciach.
Na snímke hráč Samuel Solenský (Michalovce) v zápase 17. kola hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Michalovce - HC Prešov v Michalovciach.
Na snímke tréner HC Prešov Tommi Hämäläinen v zápase 17. kola hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Michalovce - HC Prešov v Michalovciach.
8 fotografií
Na snímke tréner HK Dukla Michalovce Marek Bartánus v zápase 17. kola hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Michalovce - HC Prešov v Michalovciach.Na snímke zľava Lucas Edmonds (Michalovce) a Peter Valent (Prešov) v zápase 17. kola hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Michalovce - HC Prešov v Michalovciach.Na snímke uprostred Lukáš Hamráček (Prešov), vľavo brankár Vladimír Glosár a vpravo Connor Welsh (obaja Michalovce) v zápase 17. kola hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Michalovce - HC Prešov v Michalovciach.Na snímke Jacob Virtanen (Michalovce) v zápase 17. kola hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Michalovce - HC Prešov v Michalovciach.

V súboji dvoch tímov zo spodnej časti tabuľky zvíťazili Michalovce nad Prešovom 4:3 po predĺžení a zastavili sériu štyroch prehier.

O triumfe domácich, ktorí sa posunuli na 10. priečku pred Zvolen, rozhodol v 62. minúte Daniil Fominych. Prešov na prvú tohtosezónnu výhru naďalej čaká a zostáva so siedmimi bodmi na poslednom 12. mieste.

Tipsport liga - 17. kolo:

Žilina - Poprad 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Góly: 14. Koyš (Galamboš), 18. Dej (Miller, Török), 32. Walega, 35. Výhonský (Dej, Török) - 2. Urbánek (Rychlík, Suchý), 28. Bodák (Lefebvre, Bjalončík), 45. Dvořák (Lefebvre, Cracknell).

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Liptovský Mikuláš – Nitra 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Góly: 5. J. Sukeľ, 16. Vankúš (Acolatse, K. Molnár), 28. Ferkodič (Podolinský, A. Čajkovič), 30. A. Čajkovič (Acolatse, Vankúš), 53. Coe (Chovan, De La Gorgendiere), 56. Nespala (De La Gorgendiere, Ferkodič) – 11. Stacha (Turanský, Timashov), 44. Turanský (Osburn, Holešinský), 48. Timashov (Rantakari, Hrnka).

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Zvolen – Spišská Nová Ves 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Góly: 9. Macek (Barcík, Katic), 10. Zvolenský, 23. Požgay (Kukos, Bartakovics) - 10. Šramaty (Lepaus, Pišoja), 33. Kupčo (Martel), 37. Martel (Hodas), 40. Cormier (Kubat, Húževka).

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Banská Bystrica – Košice 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)

Góly: 8. Zigo, 9. Matoušek (M. Valach), 16. R. Faith (M. Valach, Jendek), 34. Michalčin (M. Valach, R. Faith), 35. Šoltés (M. Valach, Michalčin), 57. Loshing – 16. Eliaš (Bíreš, Mikúš), 30. Jellúš (Mikúš), 32. Marek Hudec (Šedivý, Jellúš)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Michalovce – Prešov 4:3 pp (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)

Góly: 13. Kytnár (Hrabčák), 37. Safaralejev (Bindulis, Zekucia), 52. Safaralejev (Kišš, Kohút), 62. Fominych (Boucher) – 23. D. Baláž, 25. Rodž. Bukarts (Jeri-Leon), 32. Šimun (Constantini, Valent).

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Slovan Bratislava – Trenčín 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Góly: 18. Korczak (Dmowski), 23. Zeleňák (Bakoš, Takáč), 26. Pecararo (Dmowski, Fabuš), 49. Petriska, 53. Dmowski (Pecararo, Korczak) – 28. Bubela (Krivošík, Kudrna), 42. Kudrna, 48. Kalis (Merkley, Kudrna).

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke v popredí zľava Šimon Petráš (Žilina) a Tyler Coulter (Poprad) bojujú o puk.
Na snímke v popredí zľava Šimon Petráš (Žilina) a Tyler Coulter (Poprad) bojujú o puk.
Žilina vystriedala Poprad na čele, Slovan sa dočkal doma. Čakanie Prešova na triumf pokračuje
dnes 22:02
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Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Žilina vystriedala Poprad na čele, Slovan sa dočkal doma. Čakanie Prešova na triumf pokračuje