Žilina vystriedala Poprad na čele, Slovan sa dočkal doma. Čakanie Prešova na triumf pokračuje

Hokejisti Žiliny zdolali v šlágri 17. kola Tipsport ligy na domácom ľade Poprad 4:3 a vďaka lepšiemu skóre vystriedali „kamzíkov“ na čele tabuľky.
Oba tímy majú na konte 34 bodov. Útočník Patrik Koyš si pri vyrovnávajúcom góle na 1:1 pripísal 312. bod v drese Žiliny a prekonal doterajší klubový rekord.
Na vedúce duo sa na rozdiel jedného bodu priblížil tretí Slovan Bratislava. Ten zvíťazil nad Trenčínom 5:3, hoci premárnil trojgólový náskok.
„Belasí“ zastavili negatívnu sériu troch domácich prehier. Duel bol venovaný vojnovým veteránom a hráči oboch tímov pri tejto príležitosti vykorčuľovali na predzápasovú rozcvičku v špeciálnej sade dresov.
Na štvrtú pozíciu sa posunul Liptovský Mikuláš, ktorý zdolal Nitru 6:3 a pripísal si tretiu výhru za sebou.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Danick Martel
Spišská Nová Ves
16
10
14
24
-5
2.
Liam Pecararo
Slovan
17
8
16
24
+11
3.
Robert Jackson
Nitra
17
12
8
20
+3
4.
Ryan Dmowski
Slovan
18
10
10
20
+10
5.
Adam Cracknell
Poprad
17
7
13
20
+6
Bratský súboj medzi Alexom (Liptovský Mikuláš) a Maximom Čajkovičom (Nitra) vyznel lepšie pre domáceho hráča, ktorý sa podieľal na víťazstve gólom a asistenciou. Úradujúci majster klesol na 9. priečku.
Piata je Spišská Nová Ves, ktorá prehrávala vo Zvolene 1:3, ale tromi gólmi v druhej tretine vývoj otočila a napokon slávila triumf 4:3.
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Osemnásťroční Tobias Zvolenský a Marko Požgay si pripísali prvé presné zásahy v A-tíme „rytierov“.
Dobrú formu potvrdili hráči Banskej Bystrice, ktorí si poradili s Košicami 6:3 a vyhrali už štvrtý duel z uplynulých piatich.
Hostia z východu republiky sa naopak trápia a prehrali štvrtý zápas z posledných piatich.
V súboji dvoch tímov zo spodnej časti tabuľky zvíťazili Michalovce nad Prešovom 4:3 po predĺžení a zastavili sériu štyroch prehier.
O triumfe domácich, ktorí sa posunuli na 10. priečku pred Zvolen, rozhodol v 62. minúte Daniil Fominych. Prešov na prvú tohtosezónnu výhru naďalej čaká a zostáva so siedmimi bodmi na poslednom 12. mieste.
Tipsport liga - 17. kolo:
Žilina - Poprad 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
Góly: 14. Koyš (Galamboš), 18. Dej (Miller, Török), 32. Walega, 35. Výhonský (Dej, Török) - 2. Urbánek (Rychlík, Suchý), 28. Bodák (Lefebvre, Bjalončík), 45. Dvořák (Lefebvre, Cracknell).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Liptovský Mikuláš – Nitra 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Góly: 5. J. Sukeľ, 16. Vankúš (Acolatse, K. Molnár), 28. Ferkodič (Podolinský, A. Čajkovič), 30. A. Čajkovič (Acolatse, Vankúš), 53. Coe (Chovan, De La Gorgendiere), 56. Nespala (De La Gorgendiere, Ferkodič) – 11. Stacha (Turanský, Timashov), 44. Turanský (Osburn, Holešinský), 48. Timashov (Rantakari, Hrnka).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Zvolen – Spišská Nová Ves 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)
Góly: 9. Macek (Barcík, Katic), 10. Zvolenský, 23. Požgay (Kukos, Bartakovics) - 10. Šramaty (Lepaus, Pišoja), 33. Kupčo (Martel), 37. Martel (Hodas), 40. Cormier (Kubat, Húževka).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Banská Bystrica – Košice 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)
Góly: 8. Zigo, 9. Matoušek (M. Valach), 16. R. Faith (M. Valach, Jendek), 34. Michalčin (M. Valach, R. Faith), 35. Šoltés (M. Valach, Michalčin), 57. Loshing – 16. Eliaš (Bíreš, Mikúš), 30. Jellúš (Mikúš), 32. Marek Hudec (Šedivý, Jellúš)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Michalovce – Prešov 4:3 pp (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)
Góly: 13. Kytnár (Hrabčák), 37. Safaralejev (Bindulis, Zekucia), 52. Safaralejev (Kišš, Kohút), 62. Fominych (Boucher) – 23. D. Baláž, 25. Rodž. Bukarts (Jeri-Leon), 32. Šimun (Constantini, Valent).
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Slovan Bratislava – Trenčín 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Góly: 18. Korczak (Dmowski), 23. Zeleňák (Bakoš, Takáč), 26. Pecararo (Dmowski, Fabuš), 49. Petriska, 53. Dmowski (Pecararo, Korczak) – 28. Bubela (Krivošík, Kudrna), 42. Kudrna, 48. Kalis (Merkley, Kudrna).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>