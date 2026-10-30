Poprad nestratil líderskú pozíciu. Nitriansky vlak sa zastavil v Žiline

Hokejisti Popradu zvíťazili v 15. kole Tipsport ligy nad Košicami a zvýšili svoj náskok na čele tabuľky pred Žilinou a Slovanom Bratislava. „Kamzíci“ momentálne vedú o dva body pred Vlkmi, „belasí“ strácajú o jeden viac.
Poprad si napravil chuť po sobotňajšej prehre 1:4 na ľade úradujúceho majstra z Nitry. Tá potrápila v piatok aj Žilinčanov, ktorí vyhrali doma až po predĺžení (3:2 pp) a druhý raz v rade brali dva body.
O jeden menej si pripísal Slovan, keď nestačil v Tipos Aréne na Zvolen 2:3 pp a sn. Oproti ostatným súperom v najlepšej trojke má navyše o zápas viac.
Duel k dobru má oproti „belasým“ aj Dukla Trenčín, ktorá momentálne stráca na Slovan tri body po tretej výhre v rade.
V Michalovciach zvíťazila 3:0, no neodskočila piatemu Liptovskému Mikulášu. Ten bodoval naplno proti Spišskej Novej Vsi (5:4).
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Liam Pecararo
Slovan
15
6
15
21
+9
2.
Danick Martel
Spišská Nová Ves
14
9
10
19
-5
3.
Adam Cracknell
Poprad
15
7
12
19
+9
4.
Andrew Calof
Poprad
15
6
12
18
+7
5.
Mislav Rosandič
Košice
15
1
16
17
0
Hornú šestku uzatvára Banská Bystrica, ktorá preskočila výhrou nad Prešovom (2:1 pp) spomínaných Spišiakov.
Tí sa trápia, keďže v uplynulých štyroch dueloch získali len bod za prehru po samostatných nájazdoch s Banskou Bystricou.
Po 15. kole však zostávajú pred Košicami, ktoré nestačili na lídra. Deviata Nitra prehrala v Žiline po šiestich výhrach vo všetkých súťažiach.
V dobrej šnúre pokračovali v Bratislave desiati zvolenskí hokejisti, keďže vyhrali tri z posledných štyroch duelov.
Prehra s Trenčínom znamená pre predposledné Michalovce tretiu prehru za sebou. Posledný Prešov zaostáva za Zemplínčanmi o desať bodov a po 15 dueloch je stále bez výhry.
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Tipsport liga - 15. kolo:
Banská Bystrica - Prešov 2:1 pp (1:1, 0:0, 0.0 – 1:0)
Góly: 2. A. Varga (Tičar, Meszároš), 61. Loshing (Drugge, Kabáč) – 8. Hamráček (P. Valent, Giľák)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Michalovce - Trenčín 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 30. Merkley (Mikuš), 54. Kudrna, 60. Descheneau
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Poprad - Košice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 19. Coulter (Calof, Marcinko), 35. Valigura (Kundrik, Stanček) - 3. Timko (Regináč, Deyl)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Žilina - Nitra 3:2 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 22. Harris (Koyš, Holenda), 33. Harris (Ritchie), 61. Repčík (Harris, Gajdoš) – 40. Jackson (Paulovič), 57. Paulovič (Rantakari, Chrenko)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves 5:4 (3:1, 2:1, 0:2)
Góly: 8. Jaworski (De La Gorgendiere, Chovan), 10. De La Gorgendiere (Funtek, Nespala), 13. Jaworski, 27. Šandor (Nespala), 39. Chovan – 9. Martel (Kupčo, Romaňák), 31. Pišoja, 59. Lepaus, 60. Žiak
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Slovan Bratislava - Zvolen 2:3 sn (0:1, 1:0, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 35. Dmowski (Beňo, Korczak), 44. Buček (Takáč, Peterek) - 6. Fairbrother (Nemec, Nauš), 60. Tkáč (Cassels, Fairbrother), rozh. nájazd Zuzin
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