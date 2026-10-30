Poprad nestratil líderskú pozíciu. Nitriansky vlak sa zastavil v Žiline

Alex Šotek (Poprad) a Matúš Havrila (Košice) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice.
Fotogaléria (13)
Alex Šotek (Poprad) a Matúš Havrila (Košice) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice. (Autor: TASR)
TASR|30. okt 2026 o 21:55
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Pozrite si súhrn výsledkov 15. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Popradu zvíťazili v 15. kole Tipsport ligy nad Košicami a zvýšili svoj náskok na čele tabuľky pred Žilinou a Slovanom Bratislava. „Kamzíci“ momentálne vedú o dva body pred Vlkmi, „belasí“ strácajú o jeden viac.

Poprad si napravil chuť po sobotňajšej prehre 1:4 na ľade úradujúceho majstra z Nitry. Tá potrápila v piatok aj Žilinčanov, ktorí vyhrali doma až po predĺžení (3:2 pp) a druhý raz v rade brali dva body.

O jeden menej si pripísal Slovan, keď nestačil v Tipos Aréne na Zvolen 2:3 pp a sn. Oproti ostatným súperom v najlepšej trojke má navyše o zápas viac.

Duel k dobru má oproti „belasým“ aj Dukla Trenčín, ktorá momentálne stráca na Slovan tri body po tretej výhre v rade.

V Michalovciach zvíťazila 3:0, no neodskočila piatemu Liptovskému Mikulášu. Ten bodoval naplno proti Spišskej Novej Vsi (5:4).

Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27

Základná časť

#

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Liam Pecararo

Slovan

15

6

15

21

+9

2.

Danick Martel

Spišská Nová Ves

14

9

10

19

-5

3.

Adam Cracknell

Poprad

15

7

12

19

+9

4.

Andrew Calof

Poprad

15

6

12

18

+7

5.

Mislav Rosandič

Košice

15

1

16

17

0

Hornú šestku uzatvára Banská Bystrica, ktorá preskočila výhrou nad Prešovom (2:1 pp) spomínaných Spišiakov.

Tí sa trápia, keďže v uplynulých štyroch dueloch získali len bod za prehru po samostatných nájazdoch s Banskou Bystricou.

Po 15. kole však zostávajú pred Košicami, ktoré nestačili na lídra. Deviata Nitra prehrala v Žiline po šiestich výhrach vo všetkých súťažiach.

V dobrej šnúre pokračovali v Bratislave desiati zvolenskí hokejisti, keďže vyhrali tri z posledných štyroch duelov.

Fotogaléria zo zápasu HK Poprad - HC Košice (Tipsport liga, 15. kolo)
Hráči Popradu sa radujú v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice.
Na snímke hráč Ján Marcinko (Poprad) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - Košice
Na snímke hráč Adrián Valigura (Poprad) a brankár Dominik Riečický (Košice) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - Košice
Na snímke brankár Filip Belányi (Poprad) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - Košice
13 fotografií
Na snímke brankár Filip Belányi (Poprad) a hráč Tomáš Jurčo (Košice) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - KošiceNa snímke vpravo Alex Šotek (Poprad) a Matúš Havrila (Košice) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - KošiceNa snímke hráč Tyler Coulter (Poprad) a hráč Nikolas Regináč (Košice) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - KošiceNa snímke brankár Filip Belányi (Poprad) a hráč Patrik Timko (Košice) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - KošiceNa snímke vpravo Tyler Coulter (Poprad) a brankár Košíc Dominik Riečický v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - KošiceNa snímke vpravo Tyler Coulter (Poprad) a brankár Košíc Dominik Riečický v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - KošiceNa snímke hráč HC Košice Patrik Timko sa raduje v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - KošiceNa snímke vpravo Peter Bjalončík (Poprad) a hráč Matúš Havrila (Košice) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - KošiceNa snímke brankár Filip Belányi (Poprad) a hráč Tomáš Jurčov (Košice) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice v Poprade v piatok 30. októbra 2026. FOTO TASR - Michal Svítok - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 15.kolo - Poprad - Košice

Prehra s Trenčínom znamená pre predposledné Michalovce tretiu prehru za sebou. Posledný Prešov zaostáva za Zemplínčanmi o desať bodov a po 15 dueloch je stále bez výhry.

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Tipsport liga - 15. kolo:

Banská Bystrica - Prešov 2:1 pp (1:1, 0:0, 0.0 – 1:0)

Góly: 2. A. Varga (Tičar, Meszároš), 61. Loshing (Drugge, Kabáč) – 8. Hamráček (P. Valent, Giľák)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Michalovce - Trenčín 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 30. Merkley (Mikuš), 54. Kudrna, 60. Descheneau

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Poprad - Košice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Góly: 19. Coulter (Calof, Marcinko), 35. Valigura (Kundrik, Stanček) - 3. Timko (Regináč, Deyl)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Žilina - Nitra 3:2 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 22. Harris (Koyš, Holenda), 33. Harris (Ritchie), 61. Repčík (Harris, Gajdoš) – 40. Jackson (Paulovič), 57. Paulovič (Rantakari, Chrenko)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves 5:4 (3:1, 2:1, 0:2)

Góly: 8. Jaworski (De La Gorgendiere, Chovan), 10. De La Gorgendiere (Funtek, Nespala), 13. Jaworski, 27. Šandor (Nespala), 39. Chovan – 9. Martel (Kupčo, Romaňák), 31. Pišoja, 59. Lepaus, 60. Žiak

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Slovan Bratislava - Zvolen 2:3 sn (0:1, 1:0, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 35. Dmowski (Beňo, Korczak), 44. Buček (Takáč, Peterek) - 6. Fairbrother (Nemec, Nauš), 60. Tkáč (Cassels, Fairbrother), rozh. nájazd Zuzin

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Alex Šotek (Poprad) a Matúš Havrila (Košice) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice.
Alex Šotek (Poprad) a Matúš Havrila (Košice) v zápase 15. kola Tipsport ligy HK Poprad – HC Košice.
Poprad nestratil líderskú pozíciu. Nitriansky vlak sa zastavil v Žiline
pi 21:55
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