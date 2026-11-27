Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatkovom dueli 23. kola Tipsport ligy nad HK Spišská Nová Ves 4:3 a udržali sa na prvom mieste tabuľky.
Na čele majú dvojbodový náskok pred Žilinou, ktorá zdolala Trenčín 2:1. Vlci majú zápas k dobru.
Tretí Slovan Bratislava natiahol víťaznú sériu na šesť stretnutí. V repríze minulosezónneho finále na ľade majstrovskej Nitry zdolal „corgoňov“ 4:3 po predĺžení.
Hetrikom sa v drese Slovana blysol Ryan Dmowski, ktorý rozhodol v predĺžení. Hráči Zvolena zvíťazili v derby nad Banskou Bystricou 2:1.
Ukončili sériu štyroch prehier a získali prvé body pod vedením nového trénera Andreja Kmeča. Tím spod Urpína ťahá už šesťzápasovú sériu prehier.
Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HC Prešov 4:2. O zisku troch bodov pre domácich vo východniarskom derby rozhodli dve využité presilové hry.
Prešov naďalej čaká na prvý trojbodový triumf v sezóne a s desiatimi bodmi je posledný. Hráči HK 32 Liptovský Mikuláš si poradili s HK Dukla Michalovce 5:3.
V tabuľke si udržali štvrté miesto s dvojbodovým náskokom pred Košicami. Michalovčania sú na desiatej priečke.
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Tipsport liga - 23. kolo:
Košice - Prešov 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Góly: 14. Bíreš (Šedivý, Jellúš), 15. Lamper (Havrila, Rogoň), 38. Eliaš (Petrovický, Jellúš) – 5. Feranec (Ališauskas, Chalupa), 28. Feranec (D. Baláž, Belluš)
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Poprad - Spišská Nová Ves 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)
Góly: 25. Cracknell (Calof, Bjalončík), 28. Lefebvre (Cracknell, Bjalončík), 30. Calof (Šotek, Bodák), 41. Bjalončík (Bodák, Lefebvre) - 6. Martel (Jääskeläinen, Cormier), 9. Jääskeläinen (Martel, Outhouse), 35. Frankovič (Cormier, Jääskeläinen)
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Žilina - Trenčín 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 29. Petráš (Walega, Repčík), 53. Ritchie (Macák, Harris) – 57. Krivošík (Mikuš, Bubela)
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Liptovský Mikuláš - Michalovce 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Góly: 4. Chyzowski (Coe, Chovan), 20. Vojtech (Sukeľ), 26. Vankúš (Nespala, Ferkodič), 28. Coe (Chovan), 47. Acolatse (Chovan, Vojtech) – 33. Safaraleyev (Fominykh, Rees), 38. Kohút (Edmonds, Fominykh), 45. Hrabčák (Kišš, Welsh)
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Nitra - Slovan Bratislava 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 13. Čajkovič (Turanský), 26. Krištof (Vitaloš, Kalman), 48. Holešinský (Bača, Hrnka) - 13. Dmowski (Pecararo, Ličko), 33. Buček (Eklind, Turan), 52. Dmowski (Korczak, O'Connor), 61. Dmowski (Pecararo)
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Zvolen - Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 21. C. Hults (M. Hults, R. Bondra), 60. Výhonský (Zuzin, Ďaloga) - 39. Zuzin (Katic)
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