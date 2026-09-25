Nitra sa konečne dočkala. Slovan využil prvú prehru Žiliny a je na čele

Hokejisti HC Slovan Bratislava po piatkovom víťazstve 6:1 na ľade HKM Zvolen vedú tabuľku Tipsport ligy s 12 bodmi.
„Belasí“ rozhodli o svojom triumfe v dueli 4. kola v druhej tretine, v ktorej strelili štyri góly, pričom celkovo využili štyri presilovky.
Na Slovan strácajú bod druhé Košice, ktoré hrali taktiež už svoj piaty zápas. Vo východniarskom derby zdolali 6:3 Poprad, pričom taktiež využili štyri presilové hry.
O všetky presné zásahy „kamzíkov“ sa postaral strelec hetriku Adam Dvořák.
Ostatné tímy odohrali o zápas menej. Prvé víťazstvo si pripísal majster z Nitry, keď Žilinu prevýšil výsledkom 3:1 a v šlágri jej pripravil prvú prehru.
Prvýkrát bodovala naplno aj Banská Bystrica, keď zvíťazila 3:1 na ľade posledného Prešova, ktorý stále nezískal ani bod.
Prvý triumf v riadnom hracom čase zaznamenala takisto Dukla Trenčín, ktorá zvíťazila nad Michalovcami 3:1.
Liptovský Mikuláš uspel po obrate v záverečnej tretine v Spišskej Novej Vsi výsledkom 3:2.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 4. kolo:
Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
Góly: 3. Lapšanský (Kupčo, Mack), 35. Šramaty (Jääskeläinen, Lepaus) - 53. Coe (Lalík), 54. De La Gorgendiere (Jaworski, Vojtech), 60. Vankúš (Sukeľ, Fekiač)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Košice - Poprad 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)
Góly: 4. Lamper (Jellúš, Rosandič), 9. Jellúš (Jurčo, Rosandič), 11. Panasenko (Eliaš, Bíreš), 32. Jurčo (Jellúš, Rosandič), 34. Kiss (Rogoň, Bartoš), 51. Lamper (Rosandič, Eperješi) - 19. Dvořák (Coulter, Šotek), 49. Dvořák (Šotek, Bodák), 58. Dvořák (Calof, Cracknell)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Zvolen - Slovan Bratislava 1:6 (0:0, 1:4, 0:2)
Góly: 38. Kolenič (Nemec, Tkáč) – 27. Varga (Cedzo, Kašlík), 30. Dmowski (Turan, Varga), 34. Bondra (Takáč, Peterek), 36. Ličko (Bačik), 59. Korczak, 60. Pecararo (Dmowski, Varga)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Trenčín - Michalovce 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 18. Šiška (Merkley), 27. Descheneau (Spooner, Mikuš), 52. Linden (Descheneau, Mikuš) – 4. Rees (Welsh, Kytnár)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Nitra - Žilina 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 12. Hrnka (Jackson, Timashov), 21. Stacha (Timashov, Krištof), 59. Lacka (Paulovič) – 5. Walega (Vajko, Miller)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Prešov - Banská Bystrica 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Góly: 6. Feranec (Jeri-Leon, Kohút) - 10. R. Faith (Loshing, Tičar), 57. Kabáč (Zigo, Matoušek), 60. Zigo
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>