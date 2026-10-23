Hokejisti Popradu sú v laufe, Nitra potvrdila stúpajúcu formu a Slovan je najlepší vonku

Hokejisti HK Poprad sú aj po 13. kole na čele tabuľky Tipsport ligy. V piatkovom zápase 13. kola zdolali Prešov, ktorý naďalej čaká na prvé víťazstvo v sezóne, 6:3.
Neúspešnú premiéru zažil Tommi Hämäläinen, pre ktorého to bol prvý zápas v pozícii hlavného trénera Prešova po tom, čo nahradil Ryana Colvillea.
Hráči HK Nitra sa po nevýraznom úvode sezóny dostávajú do formy a potvrdili to aj proti HC Košice.
V súboji majstrov uplynulých štyroch sezón zvíťazili na domácom ľade presvedčivo 5:1.
Prvým hetrikom v kariére sa na výsledku podieľal domáci útočník Artur Turanský.
Jeho spoluhráč Američan Robby Jackson strelil svoj 147. gól v slovenskej extralige a v tomto ukazovateli sa stal lídrom medzi zahraničnými hráčmi. Tento duel bol predohrávkou 24. kola.
Brankár Jaroslav Janus vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne a zároveň prvé v žilinskom drese. Jeho tím zvíťazil na domácom ľade nad Spišskou Novou Vsou 3:0.
V nevýrazných výsledkoch naopak pokračujú hráči HKM Zvolen. Na ľade Liptovského Mikuláša strelili iba jeden gól, prehrali 1:2 a naďalej sú na predposlednom 11. mieste tabuľke. V doterajšom priebehu súťaže nastrieľali 25 gólov, čo je najnižší počet zo všetkých tímov.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Adam Cracknell
Poprad
13
7
12
19
+11
2.
Liam Pecararo
Slovan Bratislava
13
4
15
19
+9
3.
Andrew Calof
Poprad
13
6
11
17
+8
4.
Mislav Rosandič
Košice
13
1
16
17
+2
5.
Adam Dvořák
Poprad
13
9
7
16
+11
Hráči Slovana Bratislava potvrdili, že sú najlepší tím na klziskách súperov. Plný bodový zisk si odniesli aj z Michaloviec, keď domácu Duklu zdolali presvedčivo 5:1.
Michalovčania výsledkom, ani výkonom nenadviazali na minulý víkend, počas ktorého získali dve víťazstvá a šesť bodov.
Hokejisti Dukly Trenčín síce v Banskej Bystrici otočili stav z 0:2 na 3:2, no napokon odišli bez bodov.
Domáci útočník Roman Faith v 55. minúte vyrovnal na 3:3 a Dominik Jendek o tri minúty poslal domácich do vedenia, o ktoré už neprišli.
Banskobystričania potvrdili dlhodobo pozitívnu bilanciu proti Trenčínu, s ktorým neprehrali už takmer tri roky. Po súboji tabuľkových susedov sa posunuli na siedme miesto práve pred Trenčín.
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Tipsport liga, 13. kolo:
HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
Góly: 5. Kabáč (Michalčin, Tičar), 17. Tomka (Matoušek), 55. Faith (Jendek, Valach), 58. Jendek (Valach, Faith), 60. Valach – 33. Bubela (Mikuš, Merkley), 38. Barron (Lunter, Párička), 53. Lakatoš (Descheneau, Merkley)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 20. Vašaš (Gachulinec, Repčík), 33. Repčík (Galamboš, Walega), 58. Š. Petráš (Walega)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Góly: 30. Rees (Virtanen, Edmonds) – 13. Dmowski (Pecararo, Bereš), 21. O'Connor (Pecararo, Ličko), 24. Cedzo, 26. Korczak (Dmowski), 54. Petriska (Buček, Bačik)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Góly: 31. Vojtech (Coe, Chovan), 37. Coe (Molnár, Čajkovič) - 40. Cassels (Zvolenský, Valach)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Poprad - HC Prešov 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)
Góly: 12. Calof (Cracknell, Bodák), 31. Bjalončík (Calof, Cracknell), 37. Šotek (Dvořák), 38. Dvořák (Bodák, Cracknell), 51. Rychlík (Brincko, Cracknell), 59. Dvořák – 22. Smith (Giľák, Keltie Miguel), 22. Ališauskas (Frič, Giľák), 41. Keltie Miguel (Pennington, Maxwell)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Predohrávka 24. kola:
HK Nitra - HC Košice 5:1 (2:0, 2:1, 1:1)
Góly: 11. Rantakari (Timašov, Turanský), 18. Jackson (Paulovič, Mezei), 34. Turanský (Pollock, Molnár), 40. Turanský (Rantakari, Krištof), 45. Turanský (Hrnka, Rantakari) - 37. Mikúš (Jurčo, Rosandič)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>