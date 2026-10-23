Hokejisti Popradu sú v laufe, Nitra potvrdila stúpajúcu formu a Slovan je najlepší vonku

Hokejisti HK Poprad v zápase proti HC Prešov.
Fotogaléria (17)
Hokejisti HK Poprad v zápase proti HC Prešov. (Autor: TASR)
TASR|23. okt 2026 o 22:08
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Pozrite si súhrn výsledkov 13. kola Tipsport ligy.

Hokejisti HK Poprad sú aj po 13. kole na čele tabuľky Tipsport ligy. V piatkovom zápase 13. kola zdolali Prešov, ktorý naďalej čaká na prvé víťazstvo v sezóne, 6:3.

Neúspešnú premiéru zažil Tommi Hämäläinen, pre ktorého to bol prvý zápas v pozícii hlavného trénera Prešova po tom, čo nahradil Ryana Colvillea.

Hráči HK Nitra sa po nevýraznom úvode sezóny dostávajú do formy a potvrdili to aj proti HC Košice.

V súboji majstrov uplynulých štyroch sezón zvíťazili na domácom ľade presvedčivo 5:1.

Prvým hetrikom v kariére sa na výsledku podieľal domáci útočník Artur Turanský.

Jeho spoluhráč Američan Robby Jackson strelil svoj 147. gól v slovenskej extralige a v tomto ukazovateli sa stal lídrom medzi zahraničnými hráčmi. Tento duel bol predohrávkou 24. kola.

Fotogaléria zo zápasu HK Poprad - HC Prešov (Tipsport liga - 13. kolo)
Na snímke sprava Martin Lefebvre (Poprad) a Dávid Baláž (Prešov) sledujú puk v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Prešov v Poprade v piatok 23. októbra 2026.
Na snímke Peter Bjalončík (Poprad) sa teší z gólu v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Prešov v Poprade v piatok 23. októbra 2026.
Na snímke sprava Adam Dvořák (Poprad) a Peter Valent (Prešov) bojujú o puk v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Prešov v Poprade v piatok 23. októbra 2026.
Na snímke tréner Popradu Ladislav Čihák reaguje na striedačke v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Prešov v Poprade v piatok 23. októbra 2026.
8 fotografií
Na snímke brankár Július Hudáček (Poprad) a hráč Darren Archibald (Prešov) v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Prešov v Poprade v piatok 23. októbra 2026.Na snímke vľavo tréner Tommi Hämäläinen (Prešov) gestikuluje na striedačke v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Prešov v Poprade v piatok 23. októbra 2026.Na snímke hráč Popradu Adam Cracknell (27) a hráči Prešova Michal Feranec (70) a brankár Brandon Maxwell sledujú puk na hrane bránkoviska v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Prešov v Poprade v piatok 23. októbra 2026.Na snímke brankár Július Hudáček (Poprad), ktorého prekonáva Gemel Smith (Prešov) v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - HC Prešov v Poprade v piatok 23. októbra 2026.

Brankár Jaroslav Janus vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne a zároveň prvé v žilinskom drese. Jeho tím zvíťazil na domácom ľade nad Spišskou Novou Vsou 3:0.

V nevýrazných výsledkoch naopak pokračujú hráči HKM Zvolen. Na ľade Liptovského Mikuláša strelili iba jeden gól, prehrali 1:2 a naďalej sú na predposlednom 11. mieste tabuľke. V doterajšom priebehu súťaže nastrieľali 25 gólov, čo je najnižší počet zo všetkých tímov.

Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27

Základná časť

#

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Adam Cracknell

Poprad

13

7

12

19

+11

2.

Liam Pecararo

Slovan Bratislava

13

4

15

19

+9

3.

Andrew Calof

Poprad

13

6

11

17

+8

4.

Mislav Rosandič

Košice

13

1

16

17

+2

5.

Adam Dvořák

Poprad

13

9

7

16

+11

Hráči Slovana Bratislava potvrdili, že sú najlepší tím na klziskách súperov. Plný bodový zisk si odniesli aj z Michaloviec, keď domácu Duklu zdolali presvedčivo 5:1.

Michalovčania výsledkom, ani výkonom nenadviazali na minulý víkend, počas ktorého získali dve víťazstvá a šesť bodov.

Fotogaléria zo zápasu HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava (Tipsport liga - 13. kolo)
Na snímke uprostred Lukáš Janča (Slovan), vpravo Igor Igor Safaralejev a vľavo Jakub Meliško (obaja Michalovce) v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach v piatok 23. októbra 2026.
Na snímke tréner HC Slovan Bratislava Bradley Tapper sleduje zápas 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach v piatok 23. októbra 2026.
Na snímke tréner HK Dukla Michalovce Jakub Ručkay sleduje zápas 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach v piatok 23. októbra 2026.
Na snímke uprostred Liam Pecararo (Slovan), vpravo Ľuboš Stahoň a vľavo brankár Roman Durný (obaja Michalovce) v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach v piatok 23. októbra 2026.
9 fotografií
Na snímke sprava Samuel Buček (Slovan) a Denis Tóth (Michalovce) bojujú o puk pri mantineli v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach v piatok 23. októbra 2026.Na snímke sprava Liam Pecararo (Slovan) a Connor Welsh (Michalovce) bojujú o puk pri mantineli v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach v piatok 23. októbra 2026.Na snímke sprava Samuel Buček (Slovan) a Denis Tóth (Michalovce) v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach v piatok 23. októbra 2026.Na snímke vpravo Tomáš Marcinko (Slovan) reaguje v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach v piatok 23. októbra 2026.Na snímke brankár Patrik Rybár (Slovan) vyráža puk v zápase 13. kola hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava v Michalovciach v piatok 23. októbra 2026.

Hokejisti Dukly Trenčín síce v Banskej Bystrici otočili stav z 0:2 na 3:2, no napokon odišli bez bodov.

Domáci útočník Roman Faith v 55. minúte vyrovnal na 3:3 a Dominik Jendek o tri minúty poslal domácich do vedenia, o ktoré už neprišli.

Banskobystričania potvrdili dlhodobo pozitívnu bilanciu proti Trenčínu, s ktorým neprehrali už takmer tri roky. Po súboji tabuľkových susedov sa posunuli na siedme miesto práve pred Trenčín.

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Tipsport liga, 13. kolo:

HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)

Góly: 5. Kabáč (Michalčin, Tičar), 17. Tomka (Matoušek), 55. Faith (Jendek, Valach), 58. Jendek (Valach, Faith), 60. Valach – 33. Bubela (Mikuš, Merkley), 38. Barron (Lunter, Párička), 53. Lakatoš (Descheneau, Merkley)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 20. Vašaš (Gachulinec, Repčík), 33. Repčík (Galamboš, Walega), 58. Š. Petráš (Walega)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Góly: 30. Rees (Virtanen, Edmonds) – 13. Dmowski (Pecararo, Bereš), 21. O'Connor (Pecararo, Ličko), 24. Cedzo, 26. Korczak (Dmowski), 54. Petriska (Buček, Bačik)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Góly: 31. Vojtech (Coe, Chovan), 37. Coe (Molnár, Čajkovič) - 40. Cassels (Zvolenský, Valach)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HK Poprad - HC Prešov 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Góly: 12. Calof (Cracknell, Bodák), 31. Bjalončík (Calof, Cracknell), 37. Šotek (Dvořák), 38. Dvořák (Bodák, Cracknell), 51. Rychlík (Brincko, Cracknell), 59. Dvořák – 22. Smith (Giľák, Keltie Miguel), 22. Ališauskas (Frič, Giľák), 41. Keltie Miguel (Pennington, Maxwell)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Predohrávka 24. kola:

HK Nitra - HC Košice 5:1 (2:0, 2:1, 1:1)

Góly: 11. Rantakari (Timašov, Turanský), 18. Jackson (Paulovič, Mezei), 34. Turanský (Pollock, Molnár), 40. Turanský (Rantakari, Krištof), 45. Turanský (Hrnka, Rantakari) - 37. Mikúš (Jurčo, Rosandič)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Útočník HK Nitra Robby Jackson.
Útočník HK Nitra Robby Jackson.
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