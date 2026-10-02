Švéd premiérovým hetrikom vygumoval Nitru. Slovan v gólových suchotách novým lídrom

Hokejisti HC Slovan Bratislava sú aj po 7. kole na 1. mieste tabuľky Tipsport ligy. Udržali sa na ňom vďaka víťazstvu v šlágri kola na ľade Žiliny 1:0.
Úradujúci majster HK Nitra sa nevymanil z krízy ani na ľade Michaloviec, s ktorými prehral 5:6 a je na predposlednom mieste.
Slovan nastúpil na ľade Žiliny ešte bez nedávnej akvizície Patrika Rybára. Medzi tri žrďami ho spoľahlivo zastúpil Julian Junca, ktorý vychytal čisté konto. Jediný gól zápasu strelil útočník Ján Petriska. Žilina prehrala tretí zápas z predošlých štyroch.
Z vychytanej nuly sa tešil aj brankár Banskej Bystrice Evan Egbert Buitenhuis. Čistým kontom pomohol k víťazstvu svojho tímu nad HK Poprad 4:0. Domáci vykročili za víťazstvom vydareným úvodom zápasu, keď už do 12. minúty viedli 3:0.
Čisté konto domáceho brankára sa zrodilo aj v zápase Liptovský Mikuláš - Košice. Tešil sa z neho Švéd Filip Lindberg.
Liptáci sa vďaka trojbodovému zisku udržali v tesnom závese za Slovanom, za ktorým zaostávajú iba o bod.
Hráči Spišskej Novej Vsi dosiahli tretie víťazstvo za sebou, keď zvíťazili na ľade Trenčína 3:1. Dvoma gólmi sa na víťazstve hostí podieľal útočník Danick Martel.
Dukla nastúpila už bez útočníka Ryana Spoonera, ktorý sa počas týždňa rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru. V zostave Trenčína ešte nefigurovala najnovšia akvizícia útočník Miks Indrašis.
Útočník Lucas Edmonds sa prvým hetrikom v slovenskej extralige podieľal na víťazstve Michaloviec nad Nitrou 6:5.
Dukla sa po vlažnom vstupe do sezóny dvíha v tabuľke a za uplynulé tri zápasy získala sedem bodov.
Majster z Nitry naopak zažíva ťažký vstup do extraligovej sezóny. Nebodoval v treťom zápase za sebou a zo siedmich zápasov vyhral iba jeden.
Hráči HKM Zvolen sa dočkali prvého víťazstva po štyroch prehrách. Na domácom ľade zdolali Prešov 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Prešov je naďalej na poslednom mieste tabuľky.
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Tipsport liga - 7. kolo:
Banská Bystrica - Poprad 4:0 (3:0, 0:0, 0:1)
Góly: 4. Tomka (Jendek, A. Varga), 11. Tičar (M. Valach, Faith), 12. Šoltés (Loshing), 52. Žabka (Faith, M. Valach)
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HK Dukla Michalovce - HK Nitra 6:5 (1:2, 2:2, 3:1)
Góly: 19. Edmonds (Virtanen, Stripai), 25. Edmonds (Matta, Kišš), 39. Virtanen (Welsh, Safaraleyev), 42. Edmonds (Matta, Rees), 43. Stripai (Safaraleyev, Šimun), 47. Meliško (Virtanen, Šimun) – 7. Krištof (Timashov, Paulovič), 16. Turanský, 31. Paulovič (Krištof, Timashov), 37. Krištof (Timashov, Paulovič), 60. Paulovič (Holešinský, Chrenko)
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Žilina - Slovan Bratislava 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Gól: 26. Petriska (Ličko, Takáč)
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HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 24. Linden (Merkley, Descheneau) – 15. Jääskeläinen (Lepaus, Žiak), 56. Martel (Skaloš, Pišoja), 59. Martel (Žiak, Cormier)
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Liptovský Mikuláš - Košice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 2. Vankúš, 33. Nespala (Golian, Acolatse), 53. Sukeľ (tr. str.)
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HKM Zvolen - HC Prešov 3:2 sn (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 5. Zuzin (Barcík, Cassels), 18. Nauš (Cassels, Zuzin), rozh. náj. Macek – 15. Pennington (Chalupa, Hudec), 22. Keltie Miguel (Kohút)
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