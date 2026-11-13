Poprad sa vrátil na čelo, majstrovská Nitra stále hľadá formu a Prešov naďalej čaká na víťazstvo

Hokejisti HK Poprad oslavujú gól.
Hokejisti HK Poprad oslavujú gól. (Autor: TASR)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|13. nov 2026 o 21:38
ShareTweet0

Pozrite si súhrn výsledkov 18. kola Tipsport ligy.

Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatkovom zápase 18. kolo Tipsport ligy nad HC '05 Banská Bystrica 2:1 a s 37 bodmi sa vrátili na prvé miesto tabuľky.

Na čele majú trojbodový náskok pred Žilinou, ktorá mala v piatok pauzu a odohrala tak o zápas menej.

O ďalší bod menej má tretí Slovan, ktorý mal v piatok taktiež voľno.

Tretie víťazstvo v sérii si po domácom triumfe nad šiestou Duklou Trenčín pripísali hokejisti Spišskej Novej Vsi a posunuli sa na štvrté miesto tabuľky.

Na konte majú 31 bodov, rovnako ako piaty Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Košiciach 3:5 a nenadviazal na predchádzajúce tri víťazné duely.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

„Oceliari“ sa po výhre posunuli na siedme miesto tabuľky s 28 bodmi, keď o jeden predbehli Banskú Bystricu.

Majstrovská Nitra stále hľadá formu, v piatok prehrala doma s Michalovcami tesne 1:2, pripísala si druhý nezdar po sebe a s 24 bodmi figuruje až na deviatom mieste. Jej súperi z východu majú o štyri menej a sú desiati.

V súboji posledných dvoch tímov tabuľky uspeli Zvolenčania, keď v prestrelke v Prešove zvíťazili 7:5 a sú bod za Michalovcami. Prešov neuspel ani v osemnástom stretnutí v sezóne a stále čaká na víťazstvo. Na konte má sedem bodov a je beznádejne posledný.

Po 18. kole je na čele produktivity súťaže kanadský útočník v službách Spišskej Novej Vsi Danick Martel s 26 bodmi (10+16), o dva menej má druhý Liam Pecararo zo Slovana (8+16).

Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27

Základná časť

#

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Danick Martel

Spišská Nová Ves

17

10

16

26

-3

2.

Liam Pecararo

Slovan

17

8

16

24

+11

3.

Adam Cracknell

Poprad

18

8

13

21

+7

4.

Robert Jackson

Nitra

18

12

8

20

+3

5.

Ryan Dmowski

Slovan

18

10

10

20

+10

Tipsport liga - 18. kolo:

Poprad - Banská Bystrica 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 29. Dvořák (Bjalončík, Lefebvre), 37. Cracknell (Bjalončík, Belányi) - 7. Faith (Jendek)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Košice - Liptovský Mikuláš 5:3 (3:1, 0:0, 2:2)

Góly: 7. Havrila (Rogoň), 13. Mikúš (Jellúš, Bíreš), 18. Lamper (Mikúš, Rosandič), 45. Bíreš, 60. Havrila - 5. Nespala (Ferkodič, Acolatse), 53. de la Gorgendiere (Coe, Acolatse), 54. de la Gorgendiere (Coe, Acolatse)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Spišská Nová Ves - Trenčín 3:2 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)

Góly: 14. Frankovič (Cormier, Húževka), 46. Džugan (Martel, Mack), 64. Mack (Martel, Žiak) – 45. Descheneau (Merkley, Bubela), 55. Kudrna (Bubela, Descheneau)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Nitra - Michalovce 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Góly: 15. Holešinský (Čajkovič, Pollock) - 2. Boucher (Fominych, Solenský), 41. Šmída (Welsh, Virtanen)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Prešov - Zvolen 5:7 (1:3, 2:4, 2:0)

Góly: 16. Jeri-Leon (Chalupa, Hodass), 22. Faith (Rodžers Bukarts, Kobolka), 37. Jeri-Leon, 47. Bukarts, 59. Frič (Kriška) – 2. Tkáč (Kolenič), 4. Katic (Macek), 11. Ďaloga (Tkáč, Valach), 22. Nemec (Katic), 28. Kolenič (Fairbrother, Nemec), 31. Valach (Bartakovics), 34. Katic (Ďaloga, Valach).

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hokejisti HK Poprad oslavujú gól.
Hokejisti HK Poprad oslavujú gól.
Poprad sa vrátil na čelo, majstrovská Nitra stále hľadá formu a Prešov naďalej čaká na víťazstvo
dnes 21:38
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Poprad sa vrátil na čelo, majstrovská Nitra stále hľadá formu a Prešov naďalej čaká na víťazstvo