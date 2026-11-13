Poprad sa vrátil na čelo, majstrovská Nitra stále hľadá formu a Prešov naďalej čaká na víťazstvo

Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatkovom zápase 18. kolo Tipsport ligy nad HC '05 Banská Bystrica 2:1 a s 37 bodmi sa vrátili na prvé miesto tabuľky.
Na čele majú trojbodový náskok pred Žilinou, ktorá mala v piatok pauzu a odohrala tak o zápas menej.
O ďalší bod menej má tretí Slovan, ktorý mal v piatok taktiež voľno.
Tretie víťazstvo v sérii si po domácom triumfe nad šiestou Duklou Trenčín pripísali hokejisti Spišskej Novej Vsi a posunuli sa na štvrté miesto tabuľky.
Na konte majú 31 bodov, rovnako ako piaty Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Košiciach 3:5 a nenadviazal na predchádzajúce tri víťazné duely.
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„Oceliari“ sa po výhre posunuli na siedme miesto tabuľky s 28 bodmi, keď o jeden predbehli Banskú Bystricu.
Majstrovská Nitra stále hľadá formu, v piatok prehrala doma s Michalovcami tesne 1:2, pripísala si druhý nezdar po sebe a s 24 bodmi figuruje až na deviatom mieste. Jej súperi z východu majú o štyri menej a sú desiati.
V súboji posledných dvoch tímov tabuľky uspeli Zvolenčania, keď v prestrelke v Prešove zvíťazili 7:5 a sú bod za Michalovcami. Prešov neuspel ani v osemnástom stretnutí v sezóne a stále čaká na víťazstvo. Na konte má sedem bodov a je beznádejne posledný.
Po 18. kole je na čele produktivity súťaže kanadský útočník v službách Spišskej Novej Vsi Danick Martel s 26 bodmi (10+16), o dva menej má druhý Liam Pecararo zo Slovana (8+16).
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Danick Martel
Spišská Nová Ves
17
10
16
26
-3
2.
Liam Pecararo
Slovan
17
8
16
24
+11
3.
Adam Cracknell
Poprad
18
8
13
21
+7
4.
Robert Jackson
Nitra
18
12
8
20
+3
5.
Ryan Dmowski
Slovan
18
10
10
20
+10
Tipsport liga - 18. kolo:
Poprad - Banská Bystrica 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Góly: 29. Dvořák (Bjalončík, Lefebvre), 37. Cracknell (Bjalončík, Belányi) - 7. Faith (Jendek)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Košice - Liptovský Mikuláš 5:3 (3:1, 0:0, 2:2)
Góly: 7. Havrila (Rogoň), 13. Mikúš (Jellúš, Bíreš), 18. Lamper (Mikúš, Rosandič), 45. Bíreš, 60. Havrila - 5. Nespala (Ferkodič, Acolatse), 53. de la Gorgendiere (Coe, Acolatse), 54. de la Gorgendiere (Coe, Acolatse)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Spišská Nová Ves - Trenčín 3:2 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)
Góly: 14. Frankovič (Cormier, Húževka), 46. Džugan (Martel, Mack), 64. Mack (Martel, Žiak) – 45. Descheneau (Merkley, Bubela), 55. Kudrna (Bubela, Descheneau)
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Nitra - Michalovce 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 15. Holešinský (Čajkovič, Pollock) - 2. Boucher (Fominych, Solenský), 41. Šmída (Welsh, Virtanen)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Prešov - Zvolen 5:7 (1:3, 2:4, 2:0)
Góly: 16. Jeri-Leon (Chalupa, Hodass), 22. Faith (Rodžers Bukarts, Kobolka), 37. Jeri-Leon, 47. Bukarts, 59. Frič (Kriška) – 2. Tkáč (Kolenič), 4. Katic (Macek), 11. Ďaloga (Tkáč, Valach), 22. Nemec (Katic), 28. Kolenič (Fairbrother, Nemec), 31. Valach (Bartakovics), 34. Katic (Ďaloga, Valach).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>